聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園仙草花節紫海吸引悶壞遊客 市府稱踏青人次突破75萬
隨著12月開放戶外戴口罩解禁，2022桃園仙草花節吸引大批民眾至楊梅仙草花田戶外踏青遊玩，桃園市副市長高安邦今天上午主持仙草花節閉幕典禮，頒發第一屆小小青農仙草班授證及結業獎牌，高安邦說，桃園仙草花節經3個周末假日，參觀休閒人潮突破75萬人，今年特別培訓小小青農，將教育與農事體驗結合推廣。
2022桃園仙草花節在桃園市楊梅區上湖派出所對面大片仙草花田展開，在九合一大選後舉辦，11月27日至今天，為期15天，經過3個周末假日，廣達5公頃仙草花田開滿紫色花海，搭配5大裝置藝術主題吸客，雖然今天下毛毛雨，只有零星遊客前往花田拍照，但是市府農業局表示，12月初連續放晴，吸引許多親子戶外踏青遊玩，估計遊客逾75萬人參訪。
這次仙草花節特別舉辦第一屆小小青農仙草班培訓，來自桃園市4到12歲的小朋友總共31人，由父母親陪同報名培訓，親子一起參與仙草花栽種、採收及最後製作仙草手工餅乾，由高安邦頒發結業獎牌給「小小青農」，現場遊客分享仙草手工乾，也讓零星遊客感受雨天仙草花田不一樣。
高安邦表示，今年桃園仙草花節總共15天，經過3個周末假日閉幕，參觀人潮突破75萬人，這次特別訓練4到12歲小朋友，體驗仙草種植、採收到製作手工餅乾，讓農事活動體驗和教育結合，將農業教育從小扎根。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言