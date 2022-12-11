桃園仙草花節紫海吸引悶壞遊客 市府稱踏青人次突破75萬

隨著12月開放戶外戴口罩解禁，2022桃園仙草花節吸引大批民眾至楊梅仙草花田戶外踏青遊玩，桃園市副市長高安邦今天上午主持仙草花節閉幕典禮，頒發第一屆小小青農仙草班授證及結業獎牌，高安邦說，桃園仙草花節經3個周末假日，參觀休閒人潮突破75萬人，今年特別培訓小小青農，將教育與農事體驗結合推廣。

2022桃園仙草花節在桃園市楊梅區上湖派出所對面大片仙草花田展開，在九合一大選後舉辦，11月27日至今天，為期15天，經過3個周末假日，廣達5公頃仙草花田開滿紫色花海，搭配5大裝置藝術主題吸客，雖然今天下毛毛雨，只有零星遊客前往花田拍照，但是市府農業局表示，12月初連續放晴，吸引許多親子戶外踏青遊玩，估計遊客逾75萬人參訪。

這次仙草花節特別舉辦第一屆小小青農仙草班培訓，來自桃園市4到12歲的小朋友總共31人，由父母親陪同報名培訓，親子一起參與仙草花栽種、採收及最後製作仙草手工餅乾，由高安邦頒發結業獎牌給「小小青農」，現場遊客分享仙草手工乾，也讓零星遊客感受雨天仙草花田不一樣。