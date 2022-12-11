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新竹寶山鄉首座公有停車場啟用 有望緩解雙溪市區交通問題

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
寶山國中地下停車場設有6格電動機車充電車位。記者巫鴻瑋／攝影
寶山國中地下停車場設有6格電動機車充電車位。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣寶山鄉第一座公有停車場「寶山國中地下停車場」今天正式啟用，設有188個汽車停車位及50個機車停車位，將有望緩解當地停車位不足、違停致交通壅塞亂象，更可方便民眾前往公所、郵局或農會洽公，12月底前試營運不收費，明年元旦正式收費營運。

寶山國中地下停車場位於寶山人口最密集的雙溪地區，又緊鄰新竹科學園區，不僅鄉公所、戶政事務所、圖書館等機關設於此，更有2所學校，過去因鄉內沒有公有停車場，且道路狹窄，使得停車問題屢屢受民眾抱怨，更常因違停占道，使得竹科上下班時刻出現嚴重塞車。

地方於2017年爭取到交通部前瞻基礎建設計畫補助，最終由中央及地方合力斥資2億元興建，工程在2020年順利動工，整座停車場位於寶山國中操場正下方，樓地板面積達6450平方公尺。

公路總局新竹工務段長范淑娟指出，寶山鄉鄰近科學園區，地理位置十分重要，因此周邊的交通建設對於地方及園區發展都有幫助，除了停車場啟用外，配合寶山鄉內的新建或道路拓寬，將可改善園區周邊塞車問題。

新竹縣議員邱振瑋表示，未來寶山鄉舉辦地方活動，都不用再擔心沒有足夠停車位，且可紓解雙園路及三峰路的交通問題，未來他上任鄉長後，會持續辦理市區電纜地下化、三峰路延伸環北路等工程。

寶山鄉長邱坤桶表示，停車場啟用後可創造良好公共服務空間、完善的公共設施能提高當地居民的使用頻率、透過本計畫美化市容及公共空間，提供了提供當地方便性、舒適性的停車環境。

鄉公所指出，停車場委外停車業者經營，從今天起到12月31日為試營運期間免收停車費，明年1月1日起臨停收費每小時20元，另提供寶山居民及竹科上班族月租車位。

業者表示，明年1到3月提供月租車位優惠，只要是寶山居民或教職員，月租費僅1300元，另為方便電動車主，停車場設有6格電動汽車充電車位及6格電動機車充電車位，以每度電5元計費。

寶山國中地下停車場啟用，場內設有188個汽車停車位。記者巫鴻瑋／攝影
寶山國中地下停車場啟用，場內設有188個汽車停車位。記者巫鴻瑋／攝影
寶山國中地下停車場面積逾6千平方公尺，可大大緩解雙溪地區停車位不足問題。記者巫鴻瑋／攝影
寶山國中地下停車場面積逾6千平方公尺，可大大緩解雙溪地區停車位不足問題。記者巫鴻瑋／攝影
寶山國中地下停車場今舉辦啟用典禮，未來民眾前往寶山鄉公所、戶政事務所、農會等機關洽公、採購將更加便利。記者巫鴻瑋／攝影
寶山國中地下停車場今舉辦啟用典禮，未來民眾前往寶山鄉公所、戶政事務所、農會等機關洽公、採購將更加便利。記者巫鴻瑋／攝影
寶山國中地下停車場面積逾6千平方公尺，可大大緩解雙溪地區停車位不足問題。記者巫鴻瑋／攝影
寶山國中地下停車場面積逾6千平方公尺，可大大緩解雙溪地區停車位不足問題。記者巫鴻瑋／攝影
寶山國中地下停車場設有6格電動汽車充電車位，充電費率為每度電5元。記者巫鴻瑋／攝影
寶山國中地下停車場設有6格電動汽車充電車位，充電費率為每度電5元。記者巫鴻瑋／攝影
寶山國中地下停車場今舉辦啟用典禮，未來民眾前往寶山鄉公所、戶政事務所、農會等機關洽公、採購將更加便利。記者巫鴻瑋／攝影
寶山國中地下停車場今舉辦啟用典禮，未來民眾前往寶山鄉公所、戶政事務所、農會等機關洽公、採購將更加便利。記者巫鴻瑋／攝影

停車場 新竹 鄉長

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