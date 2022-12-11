新竹縣文化局昨舉辦2022喜閱節 鼓勵閱讀及終身學習

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
2022年喜閱節暨終身學習博覽會昨在新竹縣文化局登場。圖／新竹縣府提供
2022年喜閱節暨終身學習博覽會昨在新竹縣文化局登場。圖／新竹縣府提供

新竹縣文化局昨在文化廣場舉辦喜閱節暨終身學習博覽會，除了表揚縣內優秀個人及團體在閱讀教育、終身學習的傑出表現，同時也藉由小朋友喜愛的「SDGs關卡」活動鼓勵閱讀，球芽基金更頒獎學金持續推廣閱讀教育。

縣府為表彰縣內優秀個人及團體在閱讀教育與終身學習的傑出表現及貢獻，昨由教育局副局長蔡淑貞，對縣內推動閱讀有功的44所學校、推動終身學習有功的15所學校，及239名終身學習達人、志工、圖書館借閱績優者及兒童文學創作比賽獲獎者等進行頒獎。

活動上還邀請菲力表演家族帶來的「菲力魔術氣球秀」、新興閣掌中劇團帶來的「豬八戒夢中情人」，以及瓶子先生魔術劇團、黃世志電視木偶劇團、巴雀藝術、天馬戲創作劇團等團隊，輪番上陣帶來精彩演出，還有小朋友們最愛的喜閱節「SDGs關卡」。

教育局副局長蔡淑貞表示，闖關活動是由縣內閱讀教育推動國中、國小20所學校設計SDGs闖關學習內涵的關卡，闖關題材扣緊SDGs 17項議題，透過20所學校圖書館閱讀推動教師的設計巧思，為民眾與學生帶來最真切的互動闖關學習。

社團法人台灣球芽棒球發展協會去年也開始與台積電合作棒助小英雄計畫，積極投入推廣新竹縣閱讀教育，昨更邀請職棒球員官大元及台積電經理林政儀擔任頒獎嘉賓，頒發「周思齊獎學金」、「台積電特別獎學金」及「閱讀獎學金」。

台積電 圖書館 新竹

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