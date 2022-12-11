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2023新竹繪旅行月曆登場 14日起限量兌換

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市政府以「繪旅行」手法記錄城市景點，推出2023年月曆、桌曆及喜氣的兔年農民曆，14日起限量兌換。圖／新竹市政府提供
新竹市政府以「繪旅行」手法記錄城市景點，推出2023年月曆、桌曆及喜氣的兔年農民曆，14日起限量兌換。圖／新竹市政府提供

新竹市政府2023繪旅行月曆出爐！市府指出，不同往年以照片呈現，今年改由畫家視角，採用繪旅行速寫手法，引領市民漫遊新竹車站、州廳、州圖、動物園、南寮波光市集等知名景點，體驗新竹之美。稅務局14日起將舉辦捐發票換月曆及農民曆活動，兌換地點為新竹市稅務局，數量有限換完為止。

稅務局表示，繪旅行是藉由畫筆記錄旅行的過程，2023新竹繪旅行月曆透過旅繪畫家手繪的溫度，以速寫呈現新竹之美，「以畫代話」記錄旅行的記憶。而農民曆則選用喜氣的紅色系，搭配躍動中的兔子身影，陪伴民眾迎接即將到來的兔年。

稅務局指出，繪旅行月曆除有新竹景點畫作，同時提供稅務網路申辦、優惠稅率申請、納稅者權利保護及各稅開徵期間等實用稅務訊息，提醒民眾即時掌握申請時間，維護自身權益。

稅務局說明，捐發票換月曆、桌曆及農民曆活動，兌換首日為14日起，於稅務局1樓大廳便民服務中心兌換，自上午10點至下午2點，中午不休息，民眾只要捐贈11至12月份雲端發票5張或紙本發票10張即可兌換月曆或桌曆1本、捐贈11至12月份雲端發票2張或紙本發票3張可兌換農民曆1本，數量有限兌完為止。

稅務局提醒，15日起兌換時間則為上午9點至下午4點，民眾可直接持發票至稅務局1樓2號櫃台即可兌換，募得發票將全數捐給竹市社會福利機構，邀民眾一起來捐發票換月曆、做公益。

稅務局補充，民眾如有任何疑問，請洽稅務局網站或撥03-5225161轉210或0800-000321、1999市民服務專線，將有專人服務。

新竹市政府以「繪旅行」手法紀錄城市景點，推出2023年月曆、桌曆及喜氣的兔年農民曆，14日起限量兌換。圖／新竹市政府提供
新竹市政府以「繪旅行」手法紀錄城市景點，推出2023年月曆、桌曆及喜氣的兔年農民曆，14日起限量兌換。圖／新竹市政府提供
新竹市政府將於14日起舉辦「捐發票兌換月曆、桌曆及農曆」活動。圖／新竹市政府提供
新竹市政府將於14日起舉辦「捐發票兌換月曆、桌曆及農曆」活動。圖／新竹市政府提供

發票 新竹 月曆

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