復刻傳統 老農紮稻稈、堆稈棚打造苗栗公館農村特色地景

台灣早期農村紮稻稈、堆稈棚的景色越來越少見，苗栗縣公館鄉農會找來11名老農復刻，打造特色地景，也為即將開幕的「穿龍驛站」打響第一砲，吸引遊客體驗農遊。

公館鄉農會爭取客委會、農委會、水土保持局、縣政府等單位挹注1300萬元，標租苗栗特色館升級，打造穿龍驛站，將於12月17日開幕，當天並辦理福菜花海節，安排藝文表演、揉福菜DIY，及農特產市集等活動。

穿龍驛站將打造成公館農遊的窗口，農會昨天找來11名70、80歲老農在公館鄉福星村1甲多的農田，忙著紮稻稈，傳統農村景觀，吸引路人眼光，74歲老農劉建發身手熟練，感嘆都是30年前的「回憶」。

劉建發說，稻米秋收後，稻稈不是一把火燒掉，鋪在田間曬太陽，乾燥後紮成束，再堆成稈棚，稻稈功效多多，可以當燃料、牛隻的飼料、幫農作保暖禦寒，還能創作草繩、稻草編，及混入黏土當建材等，但現代社會逐漸被取代。