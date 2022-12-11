聽新聞
test
0:00 / 0:00
復刻傳統 老農紮稻稈、堆稈棚打造苗栗公館農村特色地景
台灣早期農村紮稻稈、堆稈棚的景色越來越少見，苗栗縣公館鄉農會找來11名老農復刻，打造特色地景，也為即將開幕的「穿龍驛站」打響第一砲，吸引遊客體驗農遊。
公館鄉農會爭取客委會、農委會、水土保持局、縣政府等單位挹注1300萬元，標租苗栗特色館升級，打造穿龍驛站，將於12月17日開幕，當天並辦理福菜花海節，安排藝文表演、揉福菜DIY，及農特產市集等活動。
穿龍驛站將打造成公館農遊的窗口，農會昨天找來11名70、80歲老農在公館鄉福星村1甲多的農田，忙著紮稻稈，傳統農村景觀，吸引路人眼光，74歲老農劉建發身手熟練，感嘆都是30年前的「回憶」。
劉建發說，稻米秋收後，稻稈不是一把火燒掉，鋪在田間曬太陽，乾燥後紮成束，再堆成稈棚，稻稈功效多多，可以當燃料、牛隻的飼料、幫農作保暖禦寒，還能創作草繩、稻草編，及混入黏土當建材等，但現代社會逐漸被取代。
公館鄉農會希望把紮稻草、堆稈棚等傳統農村意象，打造成特色，總幹事古雪雲說，今年稈棚會堆在特色館後方，10月間在縣道119甲沿線15公頃農田，撒種的向日葵、波斯菊，至春節前後也會陸續綻放，農村花田美景可以期待。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言