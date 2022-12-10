苗縣第一幢 老建築保存再生計畫補助的老屋歡慶開幕

苗栗縣第一幢接受文化部老建築保存再生計畫補助修復的老屋「宜移生活適物所」今天下午落成，這也是公館鄉當地街村團隊推動改造並完成活化的第4幢老屋，今天配合穿龍豆腐坊10周年慶，舉辦街村市集、水圳導覽、DIY等系列活動，吸引大批人潮及親子參加。

「宜移生活適物所」由致力紅棗及有機栽培多年的陳淑慧和夥伴、志工合力推動改造，他們從活化穿龍豆腐坊的第一幢水圳老屋開始，進而又改造台6線公路沿街 「九四小舖」販售在地有機友善農產、「七八小聚點」提供青農與農場志工住宿，團隊並開啟了遠大的街村再造計畫，希望將逐步將沿街一幢幢閒置老屋活化並賦與新生。

門牌114號的第四幢老屋原是中藥行，但年久失修且閒置，破落髒亂佇立在福基老街，街村團隊3年多前推動改造，並爭取政府老建築保存再生計畫補助，打造成為作物健康中心「宜移生活適物所」。

宜移生活適物所整建後，還有多項貼心設計，以太陽能為當地巷口街燈提供照明，還有客運公車停靠指示燈，讓老人家能安心候車，屋前還有電源可讓人充電。未來適物所不定期邀土壤、植物醫學、園藝、生物機電等專家開辦各類工作坊及講座，也希望協助有機和友善耕作農友、喜愛拈花惹草訪客，提供各項栽培知識與要領。