為罹癌者找回信心 350大小朋友響應捐髮

立法委員萬美玲和桃園市兒童少年保護協會、桃園市家長會長協會等多個團體今天下午在經國國中舉辦「義捐秀髮 美麗重生」活動，包括3胞胎、雙胞胎姐妹、4位小男生合計超過350人捐髮，高中生、大學生還揪同學好朋友相約一同前來捐髮。所有捐髮全部捐給長庚醫院幫助罹癌的病友化療後，仍然可以有美麗的假髮保持美觀，加強自信心。

桃園市準市長張善政也到場，他表示，以前在美國求學時，都是自己幫自己剪髮，今天是第一次幫人剪髮而且很有意義，因為幫捐髮的小朋友剪髮，「義捐秀髮美麗重生」是一場非常有意義的活動，可以重建癌症治療患者的自信，他希望未來桃園市政府也要一起加入這場活動，擴大義行善舉，造福更多罹癌患者，幫助他們重生、找回自信心。

長庚醫院副院長吳俊德表示，癌症治療者有一半擔心掉髮問題，雖然科技假髮可以幫助癌症治療患者，但義捐秀髮製作的假髮還是比較自然，這對患者找回自信心很重要，感謝所有參與者的付出，讓患者身心靈都獲得最好的治療。

萬美玲說，義捐秀髮美麗重生活動已舉辦15年，過去前往長庚醫院看到罹癌小朋友治療過程秀髮掉光，沒了自信心，為了讓他們在人生旅程中奮力對抗癌症，讓小朋友重回校園能更自然、有自信，因此發起義捐秀髮活動；這些年有好多好朋友、家長團體、社團、義剪設計師及義捐者參與，一同成就這場美好、有愛的活動，過去都有500人甚至更多人響應捐髮，今年是疫情後舉辦時間比較晚，但還是感謝每一位參與者的付出。

青溪國小四年級葉姓3胞胎姐妹為了幫助罹癌，在媽媽引導和建議下，小朋友把好幾年特意留的長髮捐出來，雖然知道可以幫助罹癌的病友，但是長髮剪下一半多的那一刻，還是落下不捨的眼淚，媽媽和萬美玲都安慰她們，讓她們明白自己做了很棒的事；3姊妹收起眼淚，說會繼續留髮，未來有機會還要再來參加。

龜山國小曾姓雙胞胎姊妹也在學校老師和父母親的鼓勵下，到場捐長髮，姊妹說老師在課堂山說明捐髮活動的意義，媽媽也很支持，因此決定捐出這2年不曾剪短的長髮。

4位小男生來自3個家庭，他們表示特地留長頭髮來參加活動。五權國小二年級葉小弟跟格林幼兒園夏小弟是兄弟，他們是看了媽媽給他們看的捐髮影片，萌生做愛心的念頭，因而把頭髮留長；哥哥4歲開始留髮，這段期間在學校被同學嘲笑捉弄，媽媽問他要不要剪掉長髮？他們說為了做愛心可以堅持，幼兒園的弟弟也沒有退縮，兩兄弟今天一起完成捐髮，未來還會繼續留髮做愛心。

另外一位是成功國小五年級邱小弟，因為聽演講比賽聽到義捐秀髮的故事，從小學三年級留到五年級，未來還要再來參加活動。還有一位青溪國小五年級的邱小弟，看到義捐秀髮活動跟媽媽說自己也想幫助罹癌小朋友，從小學三年級開始留髮留到五年級，留髮期間，姊姊會幫弟弟整理頭髮，今天家人一同參加活動見證弟弟剪下長髮，問他還要再參加嗎？他說要。

今年還有康復的癌友肚皮老師小魚兒許瑜珊、陳麗雲來到活動現場表演，隨著曼妙的音樂翩翩起舞，將正向陽光的精神帶給活動現場的每一個人，將自身抗癌的經歷視為生命元素之一，未被病痛擊倒的樂觀態度令人感動。