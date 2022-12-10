竹市杜華神父社福基金會今辦愛心嘉年華 年菜持續募集

耶誕節將到來。新竹市杜華神父社福基金會今天舉辦「歲末傳愛年菜募集 愛心嘉年華會暨樂齡藝術村成果展」，杜華神父巨石像首度戴上爺奶們共同創作的巨型耶誕帽，替園區增添耶誕氣氛；基金會募集年菜專案尚缺60萬元，邀民眾捐助幫助弱勢家庭。

新竹市杜華神父社福基金會愛心嘉年華會啟動儀式今天邀來巷弄站長輩帶來詩歌律動，基金會董事長南耀寧神父也特地頒贈感謝牌給台積電慈善基金會、台積電三廠副理朱麗菁，以及新竹市國際蘭馨交流協會會長蘇文玲等年菜募集有功單位。

杜華神父社福基金會執行長楊銀美說，每年9月辦理「守住歲月‧守住愛」惜老愛心園遊會已連續2年因疫情被迫停辦，但基金會提供獨居、清寒、失能、失智長者、弱勢家庭等各式服務不曾間斷，歲末年終持續為弱勢家庭募集愛心年菜，希望各界響應。

今天愛心嘉年華會現場，杜華社福巷弄長照站長輩也趁活動展現這半年來持續「用畫遊台灣」的畫作，過程中獲得清華大學學生志工陪伴作畫，達到「青銀共融」目標。

不老藝術家石建忠爺爺說，以前是老兵從沒拿過畫筆，如今每一幅畫都是自己親手畫出來，感到繪畫如人生般美好。清華大學志工薛珮彤、許廷碩也分享，老人家都樂於跟別人交朋友，且彼此熱情分享創作，讓他們覺得相當感動。

愛心嘉年華活力滿滿，不僅有7個新竹在地表演團體帶來8個節目表演，現場也安排27個吃喝玩樂的攤位，富邦人壽竹鼎通訊處處經理陳仕君扮演耶誕老公公發糖果、富邦人壽竹御通訊處志工團隊現場服務、新竹市伯大尼樂齡健康活力中心國畫班長輩也到場揮毫春聯。

杜華神父社福基金會指出，今年也首度與大米缸永續關懷協會、米香囍懷舊農村生活館，共同舉辦「古早回憶~米香囍爆DIY體驗」食農教育活動，邀請孩子體驗爆米香的過程，和享受吃天然爆米香的快樂，民眾捐款報名所得都將作為弱勢家庭服務經費。