竹縣府前14米高黃金耶誕樹點燈 即日起閃耀至元旦
新竹縣政府廣場前耶誕樹亮了！ 財團法人天主教會新竹教區，連續逾10年結合縣內各宗教團體在縣府前廣場舉辦LIGHT-愛相連耶誕點燈祈福，今晚在天主教新竹教區主教李克勉、副縣長陳見賢等人見證下，晚上6時許點亮14米高黃金耶誕樹，閃耀金色系環繞著3層耶誕樹，中間以十字架串聯，頂端再搭配粉紫色星星點綴，象徵無限的愛，即日起到元旦，入夜後都能欣賞它璀璨耀眼的光芒。
上百位民眾聚集縣府前廣場，點亮手機燈光在空中揮舞搖曳，並在倒數聲中一起見證耶誕樹點燈；主教李克勉帶領眾人祈禱、祈福，希望世界和平，疫情盡快遠去。
耶誕點燈祈福現場有近50攤市集進駐，以及表演秀、摸獎等系列活動；新竹天主教區結合縣內各宗教團體，以各宗教力量，點燃耶誕燈，讓縣民感受平安夜帶來的平安與喜悅，祈望在歲末寒冬中，能帶來溫暖與關懷。
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