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竹縣府前14米高黃金耶誕樹點燈 即日起閃耀至元旦

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
財團法人天主教會新竹教區，連續逾10年結合縣內各宗教團體在縣府前廣場舉辦LIGHT-愛相連耶誕點燈祈福。記者王淑君／攝影
財團法人天主教會新竹教區，連續逾10年結合縣內各宗教團體在縣府前廣場舉辦LIGHT-愛相連耶誕點燈祈福。記者王淑君／攝影

新竹縣政府廣場前耶誕樹亮了！ 財團法人天主教會新竹教區，連續逾10年結合縣內各宗教團體在縣府前廣場舉辦LIGHT-愛相連耶誕點燈祈福，今晚在天主教新竹教區主教李克勉、副縣長陳見賢等人見證下，晚上6時許點亮14米高黃金耶誕樹，閃耀金色系環繞著3層耶誕樹，中間以十字架串聯，頂端再搭配粉紫色星星點綴，象徵無限的愛，即日起到元旦，入夜後都能欣賞它璀璨耀眼的光芒。

上百位民眾聚集縣府前廣場，點亮手機燈光在空中揮舞搖曳，並在倒數聲中一起見證耶誕樹點燈；主教李克勉帶領眾人祈禱、祈福，希望世界和平，疫情盡快遠去。

耶誕點燈祈福現場有近50攤市集進駐，以及表演秀、摸獎等系列活動；新竹天主教區結合縣內各宗教團體，以各宗教力量，點燃耶誕燈，讓縣民感受平安夜帶來的平安與喜悅，祈望在歲末寒冬中，能帶來溫暖與關懷。

天主教新竹教區主教李克勉（中）、各宗教團體代表，以及新竹縣副縣長陳見賢（左2）共同見證下，完成耶誕點燈儀式。記者王淑君／攝影
天主教新竹教區主教李克勉（中）、各宗教團體代表，以及新竹縣副縣長陳見賢（左2）共同見證下，完成耶誕點燈儀式。記者王淑君／攝影
新竹縣政府前廣場14米高黃金耶誕樹今晚點燈，自即日起璨耀閃耀至元旦。記者王淑君／攝影
新竹縣政府前廣場14米高黃金耶誕樹今晚點燈，自即日起璨耀閃耀至元旦。記者王淑君／攝影
新竹縣政府前廣場14米高黃金耶誕樹，今晚正式點燈。記者王淑君／攝影
新竹縣政府前廣場14米高黃金耶誕樹，今晚正式點燈。記者王淑君／攝影
上百位民眾聚集新竹縣府前廣場，點亮手機燈光在空中揮舞搖曳，並在倒數聲中見證耶誕樹點燈。記者王淑君／攝影
上百位民眾聚集新竹縣府前廣場，點亮手機燈光在空中揮舞搖曳，並在倒數聲中見證耶誕樹點燈。記者王淑君／攝影
耶誕點燈祈福現場規畫近50攤市集進駐，以及表演秀、摸獎等系列活動。記者王淑君／攝影
耶誕點燈祈福現場規畫近50攤市集進駐，以及表演秀、摸獎等系列活動。記者王淑君／攝影
新竹縣政府廣場前耶誕樹亮了！14米高黃金耶誕樹，閃耀金色系環繞著3層聖誕樹，中間以十字架串聯，頂端再搭配粉紫色星星點綴，象徵無限的愛。記者王淑君／攝影
新竹縣政府廣場前耶誕樹亮了！14米高黃金耶誕樹，閃耀金色系環繞著3層聖誕樹，中間以十字架串聯，頂端再搭配粉紫色星星點綴，象徵無限的愛。記者王淑君／攝影

新竹 疫情

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