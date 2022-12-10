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竹市新建納骨塔「永恆之丘」將完工 預計20日起登記

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市新建納骨塔「永恆之丘」完工在即，可容納4萬3千多個塔位。圖／市府提供
新竹市新建納骨塔「永恆之丘」完工在即，可容納4萬3千多個塔位。圖／市府提供

新竹市新建納骨塔「永恆之丘」可容納4萬3千多個塔位，由於完工在即，市府近來接獲不少民眾致電詢問登記塔位事宜。市府民政處指出，預計12月中旬登記制度出爐，20日起至明年初受理登記，登記完後展開抽籤、選位等作業，塔位規費依樓層及高度為2萬至4萬元不等，外縣市民眾價格則是新竹市民的8倍。

市府在大坪頂興建的納骨塔「永恆之丘」為清水模外　觀、室內採無梁柱工法，營造開放、光線流動的空間，是全台唯一擁有天井設計的納骨塔。近月又陸續獲得行政院公共工程委員會公共工程金質獎特優、2022金點設計獎年度最佳設計獎等殊榮肯定。

納骨塔「永恆之丘」新建工程邁入完工階段，市府民政處正在研訂塔位登記制度，預計12月中旬出爐。宗教禮儀科指出，登記制度確定後發布，將於12月20日受理登記，完成登記者可取得抽籤資格，預計明年1月底、2月初進行抽籤，緊接著將安排選位。

宗教禮儀科長黃忠議說明，「永恆之丘」即將完工，待報竣工之後，隨即展開驗收作業，此部分會與受理民眾登記同時進行，明年初若順利完成驗收、啟用，即可讓民眾造訪「永恆之丘」查看塔位所在樓層、高度或方位等是否符合需求。

市府民政處指出，新竹市殯葬管理自治條例修正版本已經上路，新建納骨塔「永恆之丘」塔位依樓層及高度骨灰塔位2至4萬元不等，神主牌位則為2萬元，為照顧新竹市民，非新竹市民塔位使用規費是新竹市民的8倍，要讓市民使用更有餘裕。

另，為符合民眾夫妻櫃位需求，納骨塔也增設「一櫃雙罐」規定，並首創不限配偶、親屬身分只要經得原申請人同意即可同櫃，第二罐免收使用規費。

新竹市新建納骨塔「永恆之丘」完工在即，可容納4萬3千多個塔位。圖／市府提供
新竹市新建納骨塔「永恆之丘」完工在即，可容納4萬3千多個塔位。圖／市府提供
新竹市新建納骨塔「永恆之丘」完工在即，可容納4萬3千多個塔位。圖／市府提供
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