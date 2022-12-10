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新竹巨城周年慶業績「超標」 9天來客逼近80萬人次

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市遠東巨城購物中心Big City周年慶本月1日起一連12天登場，今天是活動最後1個假日，購物中心逛街人潮眾多。圖／業者提供
新竹市遠東巨城購物中心Big City周年慶本月1日起一連12天登場，今天是活動最後1個假日，購物中心逛街人潮眾多。圖／業者提供

新竹市遠東巨城購物中心Big City周年慶本月1日起一連12天登場，今天是活動最後1個假日，購物中心逛街人潮、車潮不斷湧入。業者統計，周年慶9天下來業績「天天超標」，來客單筆消費價格比去年周年慶同期還要成長8%，展現新竹人驚人的消費實力，來客人次也逼近80萬人次大關，全台壓軸周年慶的檔期表現令人驚豔。

疫情解封防疫措施逐漸鬆綁，巨城商機發威，像是高單價的婚嫁鑽戒、精品配件，以及成家必備的各類大小智能家電持續熱銷，加上3C新品上市行情奏效，iPhone 14手機系列、藍芽耳機、平板電腦，9天總計熱賣近1000個，帶動整體精品3C家電業績成長。

近日天氣轉涼且濕冷也同樣帶動保暖服飾、冬衣外套熱賣，業者更有感服飾業績表現亮眼。尤其各大主題餐廳在新櫃開幕活動刺激下人潮絡繹不絕，周末美食街配合周年慶活動提早10點半就開張，讓民眾搶先享用美食再好好採購，也成功提升餐飲業績成長。

新竹遠東巨城購物中心Big City到12日為止，業者指出，周年慶活動只剩最後3天，阿Mall來店禮以及全館消費各樓面、指定業種加碼贈、VIP滿額贈超值回饋強力兌換中，也是全台百貨賣場的年度壓軸周年慶，消費者可加緊把握最佳購物時機。

新竹市遠東巨城購物中心Big City周年慶本月1日起一連12天登場，今天是活動最後1個假日，購物中心逛街人潮眾多。圖／業者提供
新竹市遠東巨城購物中心Big City周年慶本月1日起一連12天登場，今天是活動最後1個假日，購物中心逛街人潮眾多。圖／業者提供
新竹市遠東巨城購物中心Big City周年慶本月1日起一連12天登場，今天是活動最後1個假日，購物中心逛街人潮眾多。圖／業者提供
新竹市遠東巨城購物中心Big City周年慶本月1日起一連12天登場，今天是活動最後1個假日，購物中心逛街人潮眾多。圖／業者提供

周年慶 業績

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