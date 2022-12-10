苗栗幼安教養院獲企業贊助 拍影片表達感謝
苗栗縣私立幼安教養院自民國108年起接受一間從事代理品牌展售業務的公司贊助，院長林勤妹今天拍攝影片表達感謝。而台灣網球好手曾俊欣也獲這間公司贊助。
經營代理品牌展售、銷售拓展等業務的台灣創富公司今天在新竹市舉辦年終感恩餐會，受到台灣創富贊助的苗栗縣幼安教養院、曾俊欣、歌手馮偉傑等，都透過影片表達感謝。
幼安教養院長林勤妹在影片中說，院內目前服務案量約1800多人，但苗栗縣的資源有限，她要感謝台灣創富自108年起贊助，讓教養院的運作可以更順利。
同樣獲得贊助的曾俊欣也在影片中表達感謝，因台灣創富的贊助讓他有更多機會到國外比賽，會持續努力讓更多人看到他的表現，為台灣爭光。
台灣創富董事長劉威伸接受媒體聯訪表示，台灣創富做了許多公益，其中包括贊助網球好手曾俊欣1年4萬歐元，以及贊助歌手、教養院等，希望讓愛的種子能繼續發芽且傳遞下去。
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