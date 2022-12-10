快訊

烏克蘭空襲俄境軍事基地 背後有五角大廈默許

台灣客家茶文化館開幕天光大廳具特色 周末有限定活動

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
斥資6.35億的台灣客家茶文化館今開幕營運。記者翁唯真／攝影
斥資6.35億的台灣客家茶文化館今開幕營運。記者翁唯真／攝影

斥資6.35億的台灣客家茶文化館今開幕營運，館內設置天光大廳、茶工廠、創新調理中心、曉風廣場及六國茶室，總樓地板面積約2600坪，館舍周圍也有許多茶園，目前館內有客家劇「茶金」與「客庄四季」雙特展，今明2日也有限定活動；桃市府客家局表示，明起入館開始收費，全票160元、優待及博愛票80元。

桃園市長鄭文燦、客家委員會主委楊長鎮等人今一同揭牌，並做藏茶儀式，鄭文燦指出，台灣客家茶文化館為前瞻計畫浪漫台3線支持興建，場館以茶園地景為主題，為地下1層、地上2層建築，也將是2023世界客家博覽會展場。

鄭文燦說，客茶館坐落於龍潭銅鑼圈地區，當時除考量台灣茶葉歷史發展，也期盼納入客庄茶文化的旅遊元素，館內也有由農委會茶葉改良場授權打造的茶師專業審評室「創新調理中心」，並推出小綠葉蟬「阿膨」為吉祥物。

楊長鎮表示，客茶館具體呈現過去將桃竹苗地區所種植的茶挑到三坑，再經由大漢溪運至大稻埕精製後出口至全世界的發展過程，讓「茶」不只是農業、產業、更是文化。

客家局今明2日推出開幕限定活動，以「茶裏尋香」為題，安排客庄採茶藝文表演、尋覓茶道闖關、絹印茶韻體驗及茶人帶路小旅行等系列活動；客庄四季特展預計展至明年6月，後續還有世客博展覽接續；茶金特展則至明年10月底。

斥資6.35億的台灣客家茶文化館今開幕營運，桃園市長鄭文燦（右7）、客家委員會主委楊長鎮（左7）等人今一同揭牌。記者翁唯真／攝影
斥資6.35億的台灣客家茶文化館今開幕營運，桃園市長鄭文燦（右7）、客家委員會主委楊長鎮（左7）等人今一同揭牌。記者翁唯真／攝影
鄭文燦（右3）、楊長鎮（右2）等人今一同揭牌，並簽名蓋手印做藏茶儀式。記者翁唯真／攝影
鄭文燦（右3）、楊長鎮（右2）等人今一同揭牌，並簽名蓋手印做藏茶儀式。記者翁唯真／攝影
台灣客家茶文化館今開幕，天光大廳具特色。記者翁唯真／攝影
台灣客家茶文化館今開幕，天光大廳具特色。記者翁唯真／攝影
斥資6.35億的台灣客家茶文化館今開幕營運，館內設置天光大廳、茶工廠、創新調理中心、曉風廣場及六國茶室，建築物總樓地板面積約2600坪。記者翁唯真／攝影
斥資6.35億的台灣客家茶文化館今開幕營運，館內設置天光大廳、茶工廠、創新調理中心、曉風廣場及六國茶室，建築物總樓地板面積約2600坪。記者翁唯真／攝影

鄭文燦 茶葉 桃園市長

延伸閱讀

民進黨昨召開敗選檢討 鄭文燦：完成檢討勇於面對

被蘇貞昌徵詢擔任行政院副院長？ 鄭文燦回2字

綠要立委具名提建言挨批「引蛇出洞」 蘇貞昌：大鳴大放

首場縣市黨部主委檢討會 鄭文燦：充分反映第一線建言

相關新聞

桃園總預算3天審完 創升格最速紀錄

桃園市議會審查桃園市政府明年度總預算，昨天一讀交付審議，3天時間審完近1430億元，創近年預算審查最速紀錄，不過議會也擱...

新竹巨城周年慶業績「超標」 9天來客逼近80萬人次

新竹市遠東巨城購物中心Big City周年慶本月1日起一連12天登場，今天是活動最後1個假日，購物中心逛街人潮、車潮不斷...

竹縣首屆青創基地成果展 媒合產業簽署合作

新竹縣政府今年8月在明新科技大學內成立新竹青創基地Hsinchu Startup Hub，占地共280坪，以優惠價出租辦...

竹市這類長者14日起打莫德納次世代疫苗 送5百元禮券

新竹市今天新增433例新冠肺炎確診個案，市府今天也宣布為鼓勵接種，設籍竹市65歲以上且具身心障礙身分長者14日起至竹市三...

竹市府今表揚績優環保志工 98歲嬤清潔環境7年全勤獲獎

新竹市政府今天舉辦「環保績優單位、個人聯合頒獎表揚」活動，共112個單位、46位人員受獎。場中年紀最大者是朝山里環保志工...

桃園大溪中庄吊橋鋼索風大出怪聲 水務局：將加裝固索器

桃園大溪中庄吊橋橋體採雙塔懸吊式設計，目前進入驗收階段，預計明年1月20日啟用，不過有民眾發現風大時鋼索會有摩擦聲，認為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。