台灣客家茶文化館開幕天光大廳具特色 周末有限定活動

斥資6.35億的台灣客家茶文化館今開幕營運，館內設置天光大廳、茶工廠、創新調理中心、曉風廣場及六國茶室，總樓地板面積約2600坪，館舍周圍也有許多茶園，目前館內有客家劇「茶金」與「客庄四季」雙特展，今明2日也有限定活動；桃市府客家局表示，明起入館開始收費，全票160元、優待及博愛票80元。

桃園市長鄭文燦、客家委員會主委楊長鎮等人今一同揭牌，並做藏茶儀式，鄭文燦指出，台灣客家茶文化館為前瞻計畫浪漫台3線支持興建，場館以茶園地景為主題，為地下1層、地上2層建築，也將是2023世界客家博覽會展場。

鄭文燦說，客茶館坐落於龍潭銅鑼圈地區，當時除考量台灣茶葉歷史發展，也期盼納入客庄茶文化的旅遊元素，館內也有由農委會茶葉改良場授權打造的茶師專業審評室「創新調理中心」，並推出小綠葉蟬「阿膨」為吉祥物。

楊長鎮表示，客茶館具體呈現過去將桃竹苗地區所種植的茶挑到三坑，再經由大漢溪運至大稻埕精製後出口至全世界的發展過程，讓「茶」不只是農業、產業、更是文化。