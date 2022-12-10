采盟用愛開放邊境 舉辦愛心小舖捐贈儀式及獎學金頒獎

受新冠肺炎影響三年，現在國境終於解封，協助防疫、堅持守護國門第一線的采盟免稅店服務人員，各個準備好迎接久違的觀光旅遊人潮。一直以來采盟低調的善盡企業責任，始終默默行動，長期不間斷地支持弱勢團體及鼓勵孩子向學。今天在桃園機場D9候機室旁舉行桃園機場愛心小舖捐贈儀式以及采盟文教基金會優良獎學金頒獎兩個活動，便是長期實際行動的寫照。

獨步全球的桃園機場愛心小舖自2012年成立至今，已滿10個年頭，采盟很驕傲這10年能持續攜手六家公益夥伴一同前進，即使受到新冠肺炎疫情嚴重衝擊也希望不影響捐贈，因為同理瞭解夥伴們也一樣辛苦，咬牙苦撐也仍然堅持善盡企業責任，讓有需要的人能夠得到幫助。

今天由采盟董事長古素琴代表企業於桃園機場愛心小舖捐款新台幣240萬元予六家基金會，捐贈儀式中，各家基金會也和大家分享這兩年疫情的辛苦點滴。采盟董事長古素琴表示，邊境已開放並樂觀看待接下來桃園機場旅客量會漸漸回流，采盟免稅店已將這兩年多來休養生息的養份化作動力，做足各項軟硬體準備，每位同仁都張開雙臂歡迎各國旅客。也邀請經過第二航廈D區的旅客，一起來到位於D9登機門附近的愛心小舖，選購各家基金會的愛心商品，與采盟一起用愛開啟邊境，提供最溫暖實質的援助。