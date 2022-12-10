教育機構攜手家扶傳愛偏鄉 伴竹縣國小學童圓夢慶耶誕

溫馨聖誕節快到了，新竹一間連鎖教育機構與新竹家扶中心合作，今天到新竹縣關西鎮全校僅52人的錦山國小舉辦「弋起向世界說愛」公益活動，送上孩童許願卡上的心願禮物，並由外籍老師陪偏鄉學童一起學美語、玩闖關、慶耶誕。

「弋起向世界說愛」公益活動特別為學童量身打造豐富的美語學習課程，多名外籍教師、助理教師陪著錦山國小30多名學生透過聖誕劇場進行單字教學、麋鹿彩繪、禮物套圈圈等闖關活動，讓學童們在學與玩之間感受聖誕節不同的氛圍，並有外師扮成耶誕老人，贈送學童耶誕禮物。

弋果國際教育集團董事長孫瑞芬說，透過這次活動打造共玩、共學聚落，盼透過學習和遊戲，帶著孩子以美語認識多元節慶文化；她希望偏鄉教育計畫，不只是一次的煙火活動，而是成為每年固定發起持續進行，將改變的力量蔓延到全台。