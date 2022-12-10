竹縣首屆青創基地成果展 媒合產業簽署合作

新竹縣政府今年8月在明新科技大學內成立新竹青創基地Hsinchu Startup Hub，占地共280坪，以優惠價出租辦公室給14組進駐企業團隊，並提供專業師資協助輔導，歷經近半年時間，今天在Wah！幾散竹東舉辦第1屆進駐廠商成果展，盼藉此增加青年實戰經驗，落實創業夢；第2屆進駐團隊招募也將於近期展開。

縣府教育局長楊郡慈表示，新竹青創基地提供最多55家無固定座位區之輔導進駐企業外，還配置共享辦公空間，可提供15家以上進駐座位；新創辦公室則提供19間以上廠商進駐，此外還有共享學習教室、洽談室、展覽空間，以及聯合會議室2間等。

楊郡慈說，今年成立的新竹青創基地，初期推動結合新竹縣大學USR大學社會責任實踐計畫，協助進駐廠商爭取SBIR與農村社區企業等外部資源補助，並透過成果展，激盪各團隊創業想法多元性。

14組進駐青創基地團隊以成果展示或創業簡報，展現近半年成果，主題豐富多元包含樂活農業、觀光工廠、健康智慧生活、文創設計、以及永續經濟等領域；主題則有在地藝術家、客家養生保健茶品飲、酸菜故事館建置、特色農遊場域、碳足跡推估服務、高山有機紅茶行銷或開發等。

其中有創業團隊看見新竹縣綠色旅遊潛力，創意發想金盞花樂活雞伴手禮等體驗經濟，以及協助小農與原住民族產業的公益行銷，展現創業的多元性與新竹青創世代之創新潛力。

進駐廠商之一芃華國際餐飲文化會館方逸誠總經理表示，透過新竹青創基地，讓餐飲業公司在疫情期間得到創新轉型方向，也讓企業對社會責任的願景萌芽，並協助返鄉青農與社區文化工作者勇敢創新創業等目標，十分有益助。

此外，縣府也媒合中華民國露營協會、新竹市露營協會、尖石鄉露營觀光產業發展協會、新竹縣旅館商業同業公會、新竹縣觀光民宿協會、喬登旅行社、天能科技有限公司、百大青農與傑出青年等單位，以「綠色旅遊.樂活新竹」為願景，與進駐廠商簽署合作意向書，透過計畫媒合相關產業與單位，與青創團隊合作。