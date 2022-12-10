竹市這類長者14日起打莫德納次世代疫苗 送5百元禮券

新竹市今天新增433例新冠肺炎確診個案，市府今天也宣布為鼓勵接種，設籍竹市65歲以上且具身心障礙身分長者14日起至竹市三區衛生所接種莫德納BA.4、BA.5次世代雙價疫苗即送500元超商禮券，數量有限送完為止。詳情請見https://reurl.cc/rZKOzr。

市府衛生局指出，新竹市東區、北區與香山區3區衛生所每周一至周五的上午9到11時提供疫苗接種服務，隨到隨打免預約，歡迎符合資格者盡速接種疫苗。

市府衛生局提醒，次世代疫苗僅作為追加劑使用，未完成基礎劑民眾，請勿重複接種；次世代疫苗接種需與上一劑間隔達12周（84天）才可接種，已確診過民眾至少間隔3個月再接種疫苗。如有防疫問題，歡迎致電新竹市居家關懷中心03-5320900專人諮詢。