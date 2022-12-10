竹市府今表揚績優環保志工 98歲嬤清潔環境7年全勤獲獎

新竹市政府今天舉辦「環保績優單位、個人聯合頒獎表揚」活動，共112個單位、46位人員受獎。場中年紀最大者是朝山里環保志工98歲的曾蔡金菊阿嬤，她加入環保志工隊7年全勤，幫忙環境清掃、綠美化及資源回收工作，數年來如一日，堪稱志工典範。

新竹市政府祕書長江盛任代表市府出席頒獎，14類獎項包括環保志工隊、環保志工、海岸認養、教育繪本徵選、綠色採購、風收站、環保加油站、低碳永續家園評等、空氣品質淨化區優良認養單位等，未來將持續透過評比及獎勵計畫提升市民生活品質。

環保局指出，朝山里環保志工隊最年長隊員是98歲的曾蔡金菊，她2015年加入環保志工行列，雖然年近百歲仍身體健朗、頭腦清晰；每月第一周環境友善日，帶領4名夥伴進行里內環境清掃、綠美化及資源回收工作，默默地為環保盡一份心力。

曾蔡金菊不僅擔任環保志工多年，她同時也是社區總體營造文化志工，提供珍貴的文史資料及多項農耕用具，做為里內文化資產的珍藏品。

新竹市環保局2016年創立「風收站」從一開始到7站迄今已擴增至40站，竹市環保局統計至今年11月，參與人數達5萬9770人次、資源回收物總重2134公噸，成果亮眼。

頂福里風收站志工75歲葉金柳，丈夫因車禍意外過世，平日經營一家小麵館，獨力養大3孩子，忙碌之餘仍不忘熱心環保，2016年加入風收站志工行列，里內與環保有關的工作及活動，總會看見她的身影，穿梭會場協助，葉金柳今天也獲環保志工表揚。

另，行政院環境保護署村里減碳行動競賽活動，新竹市康樂里獲得長期參與專業獎、舊港里獲推薦入圍獎。其中，舊港島為新竹市的河中島，因地勢低漥，易受氣候變遷導致島內淹水，經舊港里長蔡松根積極向公部門爭取經費成功進行工程治水，成為推廣低碳環境教育的最佳活教材。

江盛任說，新竹市在全國性環保評比成果豐碩，榮獲環保署全國地方政府環境保護績效總考核特優，感謝志工們在新竹市各個角落為城市的環境努力付出、守護市民與環境友善的空間，提升新竹市幸福指數。