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桃園大溪中庄吊橋鋼索風大出怪聲 水務局：將加裝固索器

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園大溪中庄吊橋橋體採雙塔懸吊式設計，目前進入驗收階段，預計明年1月20日啟用。圖／水務局提供
桃園大溪中庄吊橋橋體採雙塔懸吊式設計，目前進入驗收階段，預計明年1月20日啟用。圖／水務局提供

桃園大溪中庄吊橋橋體採雙塔懸吊式設計，目前進入驗收階段，預計明年1月20日啟用，不過有民眾發現風大時鋼索會有摩擦聲，認為有安全疑慮；市府水務局河岸地工程管理科長高啓洲指出，因吊橋較長，將再加裝固索器，近期將上網招標，並在左岸加裝警衛亭，預計農曆春節過後人流少時施做優化工程。

為解決大漢溪武嶺橋至鳶山堰河段缺乏友善跨越大漢溪人行動線問題，觀光動線也無法串連，由經濟部水利署補助1.4億、桃市府出資6000萬，興建全長419公尺、寬2.5公尺自行車人行吊橋。讓民眾徒步從左岸至右岸僅需5分鐘。

工程今年10月底已完工，目前正在驗收，但卻有民眾發現，風略大時鋼索會有摩擦聲，質疑是不是不正常；市議員陳治文接獲民眾陳情表示， 中庄吊橋位處風口，平時風速大、東北季風、颱風來襲更是強勁。中庄吊橋的安全設計要求應高於一般規範標準，面對民眾的質疑，業管單位應重視並加速改善。

高啓洲說，因中庄吊橋長度較長，且吊橋主索位處風力旺盛的大漢溪河谷地形，因此強風與主索間會產生風振聲。水務局預計優化設施，在連接主索的4根塔柱的左右2邊加裝8組固索器，減少主索風振情形。

高啓洲說，除了固索器外，也將在左岸增設警衛亭，以延長設施使用年限及提高維護管理效率。目前已完成設計，預計12月中旬上網公告，明年1月決標，優化工程將待過完年後，人流較少時施作。

陳治文也呼籲對於中庄吊橋啟用後的維管、安全維護等課題，水務局需再加強並明確宣導安全措施讓民眾安心。

市府水務局表示，中庄吊橋較長主索風大摩擦有風振聲，將在連接主索的4根塔柱的左右2邊加裝8組固索器，減少主索風振情形。記者翁唯真／攝影
市府水務局表示，中庄吊橋較長主索風大摩擦有風振聲，將在連接主索的4根塔柱的左右2邊加裝8組固索器，減少主索風振情形。記者翁唯真／攝影
桃園大溪中庄吊橋橋體採雙塔懸吊式設計，不過有民眾發現風大時鋼索會有摩擦聲，認為有安全疑慮；市府水務局回應，因吊橋較長風大有風振聲，將再加裝固索器。圖／水務局提供
桃園大溪中庄吊橋橋體採雙塔懸吊式設計，不過有民眾發現風大時鋼索會有摩擦聲，認為有安全疑慮；市府水務局回應，因吊橋較長風大有風振聲，將再加裝固索器。圖／水務局提供

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