竹縣國際移民日嘉年華登場 13鄉鎮模範新住民家庭受揚

印尼迎賓舞、緬甸潑水節祝福舞，還有來自各國新住民身穿家鄉傳統服飾現身，洋溢濃濃異國風；新竹縣國際移民日嘉年華會今天在新瓦屋客家文化保存區盛大登場，同時頒發13鄉鎮模範新住民家庭代表，其中黃銳清扶養身心障礙兒女長大、楊旭為尖石偏鄉行銷蔬果，新竹縣副縣長陳見賢親自授獎給予鼓勵及肯定。

新竹縣新住民人口約1.5萬人，其中男性僅占7%，其中獲頒模範新住民家庭代表的尖石鄉新住民楊旭，是近年來唯一被提報的男性；楊旭來自中國大陸吉林省，和尖石鄉泰雅族妻子相識於留學時期，楊旭和妻子婚後便回位處偏遠部落的尖石秀巒家鄉生活，為了生計每天到菜園及果園工作，產收期間至霞喀羅、秀巒溫泉風景區自銷販賣，用行動大力行銷尖石蔬果。

另外獲模範新住民家庭表揚的峨眉鄉新住民黃銳清，10多年前從中國大陸遠嫁來台，生下兩名兒女皆患有先天性聽覺障礙，所幸黃銳清始終以抱持樂觀態度相對，陪伴孩子度過每一階段矯正復健療程。

黃銳清兒女現今已順利長大成人，走過人生風雨，她深知人生艱辛之處，因此在自家麵店推出愛心餐，提供給弱勢家庭；此外，她還加入峨眉義警分隊參與公益活動，以行動回饋社會。