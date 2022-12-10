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從不識中文拚到語言師 越媳陳雪娥翻轉人生

聯合報／ 記者王淑君／新竹報導
來自越南的陳雪娥，從不識中文字一路苦學至空中大學畢業，還成為新竹縣竹東鎮員崠國小的新住民語言教學支援人員。圖／縣府提供
來自越南的陳雪娥，從不識中文字一路苦學至空中大學畢業，還成為新竹縣竹東鎮員崠國小的新住民語言教學支援人員。圖／縣府提供

越南媳婦陳雪娥17年前遠嫁來台，雖不識中文，但為了家庭和孩子努力不懈，從目不識丁一路苦讀到空中大學畢業，甚至成為新住民語言教學支援人員，自編教具，在台傳承家鄉文化，而一步一腳印的付出最終也被看見，今年獲頒新竹縣政府新住民學習楷模肯定。

今年48歲的陳雪娥，2006年一人隻身來到人生地不熟的台灣，為了陪伴孩子，不斷學習進修，除了拿到學士學位，獲頒成績優良學習楷模獎，也成為竹東鎮員崠國小的新住民語言教學支援人員，協助小學生學習越南語。

縣府教育局表示，陳雪娥積極向學，假日也不斷地充實自我，不僅擔任語文教學支援人員，更通過新住民子女華語補救（越南語）通譯人員培訓課程，自編教具，讓學生更容易吸收。她也積極精進自身教學內容設計，參與新住民語教學支援人員教師研習，指導新住民將越南語融入生活，因此獲縣府肯定。

「只有終身學習，才能因應環境的改變。」陳雪娥表示，她鼓勵新住民在工作、照顧家庭之餘仍要抽空學習，過程雖然艱辛，但能學到無限的知識與技能，更能融入台灣的生活。

新住民 越南 語言

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