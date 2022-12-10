快訊

鮑魚聞人鍾文智被控炒TDR 聲請專家證人出庭鑑定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

保安林查獲超量瓦斯桶 苗栗將開罰

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
苗栗保安林邊1層鋼筋混凝土建築，查獲瓦斯桶共294支，萬一接觸火苗，後果不堪設想。圖／苗栗消防局提供
苗栗保安林邊1層鋼筋混凝土建築，查獲瓦斯桶共294支，萬一接觸火苗，後果不堪設想。圖／苗栗消防局提供

苗栗縣消防局前天中午在竹南海邊保安林查獲違規瓦斯鋼瓶儲存場所，簡陋的平房裡藏了大小瓦斯桶共294支，瓦斯貯存量高達7372公斤，而現場又無任何防範設施，萬一遭遇火源，後果不堪設想。

安檢人員指出，現行法規瓦斯行有鋼瓶總量限制，業者有成本考量，常有倉庫做中轉，然後慢慢販售，但因為法規嚴謹且民眾安全意識抬頭，要在市區找到合適倉庫根本不可能，因此常將倉庫隱藏在郊區，有的甚至將整輛瓦斯鋼瓶貨車或氣槽車停到偏僻地點，當做移動式倉庫。

案發後，安檢人員根據瓦斯桶資料找到戴姓業者，命業者即刻改善之餘，也將針對非法存放、瓦斯桶逾期未檢等狀況各開一張罰單；戴姓業者則說，由於尋覓適當的存放瓦斯鋼瓶倉庫不易，該處保安林地內房子以前是表弟在使用，後來閒置，周邊並無住宅，才暫時用於存放瓦斯鋼瓶。

苗栗縣消防局第二大隊大隊長曹春風表示，業者若違規超量儲存瓦斯桶，或逾期、變造鋼瓶，將成社區公安不定時炸彈，年關將至，將持續加強查緝，確保民眾安全。

苗栗縣 安檢 公安

延伸閱讀

汐止公寓氣爆致2名消防員受傷 侯友宜：盡最大努力照顧他們

又是「加油」的幸運兒抽中百萬休旅車 苗栗旅遊節抽獎完成

苗栗縣海岸慢騎趣及環台騎遊周六登場 西濱道路交管

全國冬季東方美人茶評鑑競賽 上午頒獎

相關新聞

桃園總預算3天審完 創升格最速紀錄

桃園市議會審查桃園市政府明年度總預算，昨天一讀交付審議，3天時間審完近1430億元，創近年預算審查最速紀錄，不過議會也擱...

鰥夫養79隻兔子 環境髒亂全清走

桃園一名柯姓男子喪偶多年，在家飼養多隻兔子做伴，但沒節育，結果大量繁衍，最多曾有164隻，糞便及飼料發酵惡臭引鄰居反感，...

保安林查獲超量瓦斯桶 苗栗將開罰

苗栗縣消防局前天中午在竹南海邊保安林查獲違規瓦斯鋼瓶儲存場所，簡陋的平房裡藏了大小瓦斯桶共294支，瓦斯貯存量高達737...

從不識中文拚到語言師 越媳陳雪娥翻轉人生

越南媳婦陳雪娥17年前遠嫁來台，雖不識中文，但為了家庭和孩子努力不懈，從目不識丁一路苦讀到空中大學畢業，甚至成為新住民語...

桃園水果月曆搶手 議員里長怨農業局忙滅火

桃園市每一年的水果月曆都很搶手，今年傳出內容更精美，不少人搶著要，日前議會審查農業局明年的預算時，就有議員批評市政府大小...

又是「加油」的幸運兒抽中百萬休旅車 苗栗旅遊節抽獎完成

「又一位加油的幸運兒中大獎！」苗栗縣政府拚國旅商機推出的苗栗幸福旅遊節，下午在大湖草莓酒莊辦理第3期直播抽獎，結果頭獎百...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。