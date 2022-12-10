保安林查獲超量瓦斯桶 苗栗將開罰

苗栗縣消防局前天中午在竹南海邊保安林查獲違規瓦斯鋼瓶儲存場所，簡陋的平房裡藏了大小瓦斯桶共294支，瓦斯貯存量高達7372公斤，而現場又無任何防範設施，萬一遭遇火源，後果不堪設想。

安檢人員指出，現行法規瓦斯行有鋼瓶總量限制，業者有成本考量，常有倉庫做中轉，然後慢慢販售，但因為法規嚴謹且民眾安全意識抬頭，要在市區找到合適倉庫根本不可能，因此常將倉庫隱藏在郊區，有的甚至將整輛瓦斯鋼瓶貨車或氣槽車停到偏僻地點，當做移動式倉庫。

案發後，安檢人員根據瓦斯桶資料找到戴姓業者，命業者即刻改善之餘，也將針對非法存放、瓦斯桶逾期未檢等狀況各開一張罰單；戴姓業者則說，由於尋覓適當的存放瓦斯鋼瓶倉庫不易，該處保安林地內房子以前是表弟在使用，後來閒置，周邊並無住宅，才暫時用於存放瓦斯鋼瓶。

苗栗縣消防局第二大隊大隊長曹春風表示，業者若違規超量儲存瓦斯桶，或逾期、變造鋼瓶，將成社區公安不定時炸彈，年關將至，將持續加強查緝，確保民眾安全。