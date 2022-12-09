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「農業之美」新月曆18萬份 桃市府：搶手易秒殺

中央社／ 桃園9日電

桃園市農業局今天表示，新印製的「農業之美」月曆，除農產品主角外，更配合1休閒農業區1花卉政策加入花卉特色，由於數量只有18萬份，因此每年都是秒殺，沒搶到只能等明年。

農業局告訴中央社記者，桃園市府每年都會招標印製「農業之美」月曆，因以水果為主，常被民眾稱水果月曆，得標廠商須針對各月桃園農產拍攝照片。為推行桃園1休閒農業區1花卉政策，今年除了以各月的農產品為主角，還加上休閒區花卉為背景宣傳各休閒區特色。

農業局指出，市府對於水果月曆的印製相當用心要求，廠商在得標後，須依照桃園市各個月的農產品，委由專業的攝影師進行拍攝。

另外，照片還須經過相關評審委員的評比，不但要求農產品的形狀、擺設構圖、就連農產品的色澤、光線都不馬虎，光是審核會議就開了3、4次，圖片只要未達標準就退件重拍。

農業局表示，桃園市府每年都會印製18萬份月曆，發放對象除了市府局處、區公所等相關單位，市議員及里長也會各有100份固定的配額，雖然每年都供不應求，但考量經費規劃而無法加印。

不願具名的里長告訴中央社記者，「水果月曆每年都是秒殺，只要公告發放的第1天就沒了」，許多里民甚至從前1年就開始「預約」，就怕拿不到，他坦言「對水果月曆又愛又恨」。

另外，部分里長表示，曾自行向其他單位募得月曆，不過，「就是沒有市府水果月曆受歡迎」，每年只好開放公平競爭，每戶限領1份，先到先拿，送完為止。

月曆 桃園

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