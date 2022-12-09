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社子溪小楊梅步道獲地主同意興建 預計明年5月完工

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
社子溪小楊梅步道，將打造長930公尺、寬2公尺透水性、排水效果混泥土步道。圖／桃市府水務局提供
社子溪小楊梅步道，將打造長930公尺、寬2公尺透水性、排水效果混泥土步道。圖／桃市府水務局提供

桃園楊梅秀才路769巷至校前路自來水加壓站區域附近農路，過去市府想完善規畫成休憩步道，不過牽扯到農民私人土地，地主憂心作物遭偷或破壞風險，桃園市自然生態教育協會總幹事蕭忠正指出，經與桃市府水務局協調步道路線，也請市議員鄭淑方居中協調，最終促成；水務局表示，將施作長930公尺、寬2公尺的透水性混泥土步道，提供民眾休憩空間，農忙時插秧播種農用機具仍能通行。

蕭忠正表示，大約2017年就有在討論修建農路步道事宜，不過地主有疑慮，原步道路線都是沿著社子溪沿岸興建，經與水務局協商，將其中一段路改沿產業道路施作，遠離農地修改路線，地主才得以同意。

鄭淑方說，中間過程她和民眾及水務局持續溝通，希望創造雙贏，終於在多次的協調下，取得共識，使工程今年能開始施作。

水務局坡地管理科表示，先前已取得地主的同意書，將打造長930公尺、寬2公尺透水性、排水效果混泥土步道，也依照坡度不同部分路段採取階梯方式興建，並種植植栽，也在出入口設置告示牌，打造休憩景點。

坡管科說，工程已於10月4日開工，預計5月初完工，花費1154萬元施作，未來興建完成，也已計算過強度，農民農忙時農用機具仍可通行，不會受阻；蕭忠正表示，步道未來可通往楊梅觀光茶園、秀才步道，相當便利。

社子溪小楊梅步道原為農路，經多次協商改變路線，最終促成。圖／桃市府水務局提供
社子溪小楊梅步道原為農路，經多次協商改變路線，最終促成。圖／桃市府水務局提供

桃園 農民 議員 農地

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