桃園水果月曆搶手 議員里長怨農業局忙滅火

桃園市每一年的水果月曆都很搶手，今年傳出內容更精美，不少人搶著要，日前議會審查農業局明年的預算時，就有議員批評市政府大小眼，給現任議員的數量不盡相同，新當選的議員甚至綠營有，藍營沒有。

市議會今天上午審查市政府下年度基金預算的時候，議員舒翠玲問，農業局找新當選的里長幫忙發水果月曆？第一，他們還沒有宣誓就職，怎麼會要他配合執行公務？第二，新科里長又沒有鄰長只能找現任的鄰長幫忙，讓鄰長左右為難，市政府這樣不是等於讓落選或卸任的里長難堪，也等於為難鄰長。讓人質疑是政府這樣做，就是為了幫市長鄭文燦攏絡新任的里長。

農業局長郭承泉回應，沒有要幫誰攏絡誰，當初完全是按照中選會公告的當選名單，請當選的里長幫忙發水果月曆。舒翠玲指出，農業局的說法混淆了實況，而且做法很有爭論，因為中選會只是公告當選名單，這些里長當選人還沒有宣誓就職，根本就不具配合執行公務的身分，市政府卻要找中選會公告名單的里長發水果月曆，不用等到25日早就發光了，這段期間現任的里鄰長都還沒有卸任，農業局不請他們發月曆，卻找還沒上任的里長，讓現任裡長覺得現實、冷漠。

農業局會後補充說明，表示當初規畫里長的月曆配額每位100分，事先有跟民政局、區公所討論，並按民政單位建議請新當選的里長包括新任、連任的里長幫忙發，所以才會有中選會公告名單為準的事，可是月曆交給公所後，按理應該25日開始發，不知道為什麼有的區公所已經開始發，有的區公所下午表示25日以後才會請里長發月曆。

農業局並說明議員的水果月曆都是給現任議員，當初並沒有新當選議員的配額，不會只給特定政黨或對象。