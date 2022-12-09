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桃園水果月曆搶手 議員里長怨農業局忙滅火

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市議員舒翠玲質詢農業局為什麼水果月曆找里長送會出一堆問題。記者鄭國樑／翻攝
桃園市議員舒翠玲質詢農業局為什麼水果月曆找里長送會出一堆問題。記者鄭國樑／翻攝

桃園市每一年的水果月曆都很搶手，今年傳出內容更精美，不少人搶著要，日前議會審查農業局明年的預算時，就有議員批評市政府大小眼，給現任議員的數量不盡相同，新當選的議員甚至綠營有，藍營沒有。

市議會今天上午審查市政府下年度基金預算的時候，議員舒翠玲問，農業局找新當選的里長幫忙發水果月曆？第一，他們還沒有宣誓就職，怎麼會要他配合執行公務？第二，新科里長又沒有鄰長只能找現任的鄰長幫忙，讓鄰長左右為難，市政府這樣不是等於讓落選或卸任的里長難堪，也等於為難鄰長。讓人質疑是政府這樣做，就是為了幫市長鄭文燦攏絡新任的里長。

農業局長郭承泉回應，沒有要幫誰攏絡誰，當初完全是按照中選會公告的當選名單，請當選的里長幫忙發水果月曆。舒翠玲指出，農業局的說法混淆了實況，而且做法很有爭論，因為中選會只是公告當選名單，這些里長當選人還沒有宣誓就職，根本就不具配合執行公務的身分，市政府卻要找中選會公告名單的里長發水果月曆，不用等到25日早就發光了，這段期間現任的里鄰長都還沒有卸任，農業局不請他們發月曆，卻找還沒上任的里長，讓現任裡長覺得現實、冷漠。

農業局會後補充說明，表示當初規畫里長的月曆配額每位100分，事先有跟民政局、區公所討論，並按民政單位建議請新當選的里長包括新任、連任的里長幫忙發，所以才會有中選會公告名單為準的事，可是月曆交給公所後，按理應該25日開始發，不知道為什麼有的區公所已經開始發，有的區公所下午表示25日以後才會請里長發月曆。

農業局並說明議員的水果月曆都是給現任議員，當初並沒有新當選議員的配額，不會只給特定政黨或對象。

月曆 議員 中選會 舒翠玲

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