又是「加油」的幸運兒抽中百萬休旅車 苗栗旅遊節抽獎完成

「又一位加油的幸運兒中大獎！」苗栗縣政府拚國旅商機推出的苗栗幸福旅遊節，下午在大湖草莓酒莊辦理第3期直播抽獎，結果頭獎百萬休旅車抽中頭份市的陳姓消費者，他以1198元的加油發票登錄，幸運中獎。

苗栗縣為拚國旅商機，鼓勵民眾到苗栗縣消費、旅遊，今年再度推出苗栗幸福旅遊節，從9月1日起不限行業別，只要在苗栗消費滿500元，至活動官網登錄即可獲得抽獎序號，今天下午於大湖酒莊進行最後一期直播抽獎，並透過「苗栗玩透透」臉書同步直播，副縣長鄧桂菊在律師見證下抽出Nissan休旅車等大獎。

縣府表示，苗栗旅遊節開跑以來，短短2個月累積消費突破1億6200萬元，符合抽獎序號超過21萬組，下午直播抽獎由鄧桂菊、文化觀光局長林彥甫等人共同抽出。

這期抽出獎項包括Nissan休旅車1台、Gogoro電動機車4台、10萬元現金4份、iPhone 14Pro手機7支、Coleman高級露營組7組、iPad pro平板電腦7組、10人包棟民宿1張、總統套房1張、行政套房1張、景觀大套房4張、住宿體驗券100張，還有前2期累計50個未兌獎認領的名額，抽獎方式由小獎抽至大獎分為拉霸機及摸彩球2個階段，休旅車大獎抽出後，鄧桂菊打電話向得獎者道賀，對方是頭份市張姓居民，中獎消費發票為1198元的加油發票。相當巧合，與第2期相同，都是加油發票中頭獎。

文觀局指出，得獎名單將在苗栗幸福旅遊節官網公布，第3期的休旅車、10萬元現金及電動機車得獎者為配合辦理頒獎典禮，請務必於12月13日前寄回領獎信函，其餘獎項於12月23日前回函；縣府將於12月16日在文觀局廣場辦頒獎典禮。

文觀局表示，秋冬正是苗栗旅遊旺季，包括到泰安泡湯、卓蘭採果、大湖採草莓、南庄逛老街，苗栗18鄉鎮市都有好吃、好玩、優質住宿、農遊體驗以及精美伴手禮等，歡迎大家來苗栗享受旅遊樂趣；活動訊息可關注「苗栗縣文化觀光旅遊網」、Fb「苗栗玩透透」、2022苗栗幸福旅遊節活動官網。