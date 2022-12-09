竹縣+472例 下周衛生所接種資訊一次掌握

新竹縣最近一周（12月3日至9日）共增加3341例COVID-19本土確診案例，今天則新增472例；縣府衛生局持續呼籲民眾接種疫苗提升保護力，本周六（10日）在竹北市中興里集會所開設社區接種站，目前尚可預約；今天同步公布下周各衛生所COVID-19疫苗接種時間、廠牌與劑次，符合接種資格民眾可預約報名。

衛生局提醒，明天上午9點至12點，由新仁醫院醫護團隊在竹北市中興里集會所開設社區接種站，提供6歲以上接種追加劑Moderna次世代BA.4／5雙價疫苗500位名額、嬰幼兒及兒童BNT疫苗各100位名額；兒童BNT疫苗安排在11點至11點30分、嬰幼兒BNT疫苗時段為11點30分至12點，目前已開放線上預約，尚有名額。

衛生局進一步說明，6歲以上民眾追加劑皆可接種莫德納次世代BA.4／5雙價疫苗，接種間隔為與最後一劑基礎劑／基礎加強劑或前一劑追加劑應間隔至少12週（84天），呼籲符合接種資格民眾盡快施打，以提升身體保護力。

衛生局表示，中央流行疫情指揮中心8日宣布，考量國內疫情趨緩且穩定可控，自12月10日起調整全國醫院探病者之篩檢措施，無COVID-19相關症狀且無暴露風險者，無須出具探視當日採檢之自費家用抗原快篩陰性證明。

除非有COVID-19相關症狀、自主防疫期間、自主健康管理期間等3種情況，應盡量避免前往醫院探病，如有必要探病時，應出具探視當日採檢之自費家用抗原快篩陰性證明；探病者進入醫院應全程佩戴口罩，並遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節及落實手部衛生等相關感染管制措施，以保障自身及病人健康安全。

竹縣疫苗地圖：

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竹縣疫苗預約入口網：

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6個月以上莫德納疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1040&sms=10033

6個月以上 BNT 疫苗合約院所查詢：

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流感疫苗查詢：

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新仁醫院疫苗預約入口網：

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