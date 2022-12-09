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苗栗縣海岸慢騎趣及環台騎遊周六登場 西濱道路交管
苗栗縣政府文化觀光局明天周末上午9時至中午12時舉辦「皇冠海岸慢騎趣及環台騎遊」活動，自行車騎乘動線北從台61線94k+200（竹南垃圾掩埋場路口），南至苑裡鎮台61線143k+382（苗栗與臺中交界），活動路段實施交通管制，用路人行經請注意主辦單位設置告示牌面及交管人員指揮小心行駛。
交通部公路總局第二區養護工程處苗栗工務段指出，因活動配合交通管制路段，主要有台61線94k+200(竹南垃圾掩埋場旁村里道路與台61線路口)～105k+300(龍港匝道)南下側車道、107K+200(苗33線轉台61線入口匝道)～111K+300(白沙屯匝道)南下側車道及台1線123k+800(台61線出口匝道)～143k+382(苗栗與臺中交界)南下慢車道，活動路段實施交通管制，請用路人注意告示牌及交管人員指揮，小心行駛。
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