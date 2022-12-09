全國冬季東方美人茶評鑑競賽 上午頒獎

今年全國冬季東方美人茶評鑑競賽上午在頭份市日新茶園頒獎，常勝軍鄧國權茶園蟬聯特等獎，苗栗縣長徐耀昌推荐東方美人茶獨具醇蜜香的特色，歡迎各地消費者到苗栗買好茶、喝好茶。

縣府指出，東方美人茶是苗栗的特色產業之一，茶樹不噴農藥，茶菁必須經小綠葉蟬咬食才能製成，茶湯散發獨特的果香和蜂蜜香，深受國內外品茗人士喜愛，市場上相當搶手；縣府為行銷東方美人茶，每年補助頭份市農會辦兩次東方美人茶評鑑競賽，藉以激勵茶農加強茶園管理，交流製茶及焙茶技術，提升茶葉品質並拓展銷售管道，增進茶農收益。

今年全國冬季東方美人茶評鑑有新北、台北、桃園市及新竹、南投、苗栗縣等縣市參賽，12月1、2日一連兩天在頭份市農會進行評審，評分標準包括外觀15％、水色15％、香氣、滋味70％，評選出特等、頭等、貳等、參等獎。

徐耀昌與各農會主管、縣府農業處長陳樹義等人頒發獲獎茶農牌匾，鼓勵他們再接再厲、精進技術。

獲獎者分別為特等獎頭份市鄧國權茶園；頭等一竹北市大自在空間公司；頭等二鄧國權茶園、銅鑼鄉韓順雄；頭等韓順雄、峨眉鄉徐乾富、造橋鄉陳有凌、峨眉鄉楊世瑩；貳等分別是韓順雄、農林公司、頭份市許郁仁、許時穩、協隆製茶工廠、樊代欣、許郁欣、日新茶園。