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握手相挺 竹市前議長鄭成光宣布支持許修睿選議長

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市前議長鄭成光（右）今天出面宣布不參與議長選舉，並表態支持許修睿參選議長，議長許修睿（左）現身與鄭握手感謝支持。記者張裕珍／攝影
新竹市前議長鄭成光（右）今天出面宣布不參與議長選舉，並表態支持許修睿參選議長，議長許修睿（左）現身與鄭握手感謝支持。記者張裕珍／攝影

九合一大選後，新竹市地方盛傳前議長鄭成光可能與綠營結盟競逐議長大位，鄭成光今天出面宣布不參與議長選舉，但對外界傳聞稱他是「綠蛆」、前市長「林智堅養的狗」很不滿，強調從未與民進黨任何人談過；並透露前天和議長許修睿碰面，確認許能為地方福祉發聲，「我議長一票會蓋給許修睿」，許也現身與鄭握手感謝支持。

新竹市下屆議員席次34席，國民黨12席若加上無黨籍報備參選的余邦彥、陳啓源共14席、民進黨8席、時代力量3席、民眾黨2席、綠黨1席、無黨籍6席；國民黨籍許修睿已表態將與余邦彥繼續搭配參選下屆正副議長，「許余配」持續爭取過半議員支持。

不過，鄭成光選前站出來力挺國民黨市長候選人林耕仁，其過去綠營友好的政治色彩，在選後被捕風捉影可能將與綠營結盟和許修睿競逐議長大位，傳聞沸沸揚揚。鄭成光今天親上火線駁斥傳聞，並正式宣布「不會參加這次議長、副議長選舉」。

鄭成光也說，這陣子紛紛擾擾很多事情，說他是林智堅養的狗、綠蛆等都相當惡意，把他打成無惡不作的敵人，強調歷任哪個市長自己沒挺過，這次林耕仁拜託他站台，基於香山同鄉與多年好友情誼支持，「卻被說成是誰派去當間隙，實在很好笑！」

鄭成光表示，自己已經當過3屆議長，議長這職務對他沒什麼吸引力，他最大願望就是要為新竹市民爭取福祉，也煩惱若市長高虹安上任要為新竹市民做什麼；前天已經和許修睿碰面，也要許不要想太多，外界風風雨雨「不是我說的都不算」。

「從來沒有民進黨的人來跟我談過！」鄭成光也嚴正否認和綠營人士接觸，強調若自己真的要選議長，民進黨就會主動來談，但自己並沒有說要選，並坦言對外界傳聞稱他是林智堅養的狗、綠蛆「很生氣」，但靜下來想想，可能是一種要他選的激將法。

許修睿在鄭成光正式宣布不參選議長之後現身，主動拉起鄭的手合照感謝。許修睿說，感謝鄭前議長對後輩的指教栽培，很感謝前議長宣布支持修睿跟邦彥參選正副議長，自己也會遵照鄭成光的期許，尊重各黨團意見、讓所有議員發揮監督市政職權。

鄭成光強調自己在正副議長選舉「議長會蓋給許修睿、副議長支持余邦彥」，還對天發誓說這樣的支持是「完全沒有條件的」，希望許余要為新竹市民發聲；談到近日議論的排黑條款，鄭成光也大方說自己過去也是黑道，但從政之後反省改進，跟鄉親站一起，「有什麼困難就幫忙、好的法案建設無論哪個黨派全力支持」。

新竹市前議長鄭成光今天出面宣布不參與議長選舉，並表態支持國民黨籍的許修睿參選議長。記者張裕珍／攝影
新竹市前議長鄭成光今天出面宣布不參與議長選舉，並表態支持國民黨籍的許修睿參選議長。記者張裕珍／攝影

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