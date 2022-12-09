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耗資1.47億元 西湖鄉公所新行政中心今揭牌啟用
苗栗縣西湖鄉公所爭取1.47億元經費，在國3高速公路橋下、五龍宮西側興建新行政中心，今天上午熱鬧舉辦揭牌啟用典禮，吸引許多鄉親到場觀禮，有老人家騎著電動助行車來捧場，公所也準備炒米粉、湯圓供餐，而新行政中心也成為西湖溪畔新地標。
公所指出，鄉公所原址為民國64年間興建的老舊辦公廳舍，因辦公空間不敷需求且耐震強度不足，歷經前鄉長古木賢任內購得新鴨南段437地號土地及代理鄉長楊秀瑕、現任鄉長高阿賜多次努力協調拜訪溫錦雲及古肇修先生，將毗鄰國有地無償撥用共計647坪，作為綜合辦公大樓建築基地，後經高鄉長積極爭取、代表會支持、立委陳超明鼎力協助，終獲內政部民政司補助經費興建。
西湖鄉綜合辦公大樓興建工程合計1.47億元，獲得中央內政部民政司補助款9700餘萬，苗栗縣政府補助800萬元、自籌款4000餘萬，地上4層總面積為940坪。辦公大樓以「親民、永續、防災」三大主軸進行規劃，建築物以現行法規辦理耐震設計，提供安全之避難場所，在綠化量、基地保水、日常節能、水資源等四項指標均達到綠建築銀級標章之要求。
主要規劃空間一層為設備空間，分別有停車、機電、消防等設備空間；二至三層為民眾洽公空間，設有鄉長辦公室、民政課、農業課、建設課、環保隊、財經課、行政室、主計室、人事室、公產所、政風、收發、檔案室、服務設施等；四層為議事空間和多功能活動空間。
設計理念乃參酌當地人文歷史為設計元素，配合西湖風土及景觀意象，除了符合辦公功能外，亦考量在地氣候特徵轉化為具在地特色及現代感，建築右側以弧牆風帆向上延伸至集會堂屋頂，形成視覺輕量化的建築外觀。於109年1月5日正式開工，今年年3月10日竣工，今天正式啟用後，也讓西湖鄉公所有了一座嶄新安全寬敞的辦公大樓可供使用。
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