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桃園復興區代會重新洗牌 正副主席2組人馬競爭

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市復興區民代表會正副主席重新洗牌選舉，地方傳出2組人馬競選區代會主席。記者曾增勳／攝影
桃園市復興區民代表會正副主席重新洗牌選舉，地方傳出2組人馬競選區代會主席。記者曾增勳／攝影

今年九合一大選，桃園市復興區是全桃園唯一選舉區民代表的行政區，區民代表當選11人，本月25日就任和選舉區代會正、副主席，現任區代會主席林玉花敗選、副主席張倉豪連任，區代會重新洗牌，復興區地方人士今天下午表示，目前傳出張倉豪、余文源兩人有意競選主席，私下展開拉票競爭激烈。

今年復興區民代表總共21人搶11席，競爭激烈，現任區代會正、副主席林玉花、張倉豪均尋求連任，最後現任張倉豪、余文源、黃盛、楊夢萍、柯玉明、余遠山、姜清國、林振德8人連任，新人江衍恒、簡明仁、陳榮光3人當選，現任林玉花、黃再福2人落選，區代表當選人以無黨籍9席最多、國民黨2席，無黨籍區代決定正、副主席人選。

復興區地方人士表示，區代會正、副主席選舉，隨著林玉花敗選，目前地方傳出有意競選主席人馬出現，其中一組為現任副主席張倉豪，另一組為最高票連任區代的余文源，兩人各尋求搭檔副主席人選聯合競選，並私下向區代表當選人拉票，爭取勝選。

檢警表示，本月25日將進行市議會正、副議長及復興區代表會正、副主席選舉，為禁止選舉有搓圓仔湯或買票等妨害選舉不法行為，檢警正密切展開查察賄選工作，防杜選舉賄選情事，確保公平選舉，端正選風。

桃園市復興區民代表會正副主席重新洗牌選舉，地方傳出2組人馬競選區代會主席。記者曾增勳／攝影
桃園市復興區民代表會正副主席重新洗牌選舉，地方傳出2組人馬競選區代會主席。記者曾增勳／攝影

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