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全國高中商業技藝競賽壢商勇奪3金手獎 獲獎率百分百

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
由教育部主辦的學年度全國高級中等學校商業類技藝競賽，爭取最高殊榮「金手獎」，桃園中壢高商3名參賽選手（左起）李承穎、李柏翔及邱偉豪皆成功鍍金。圖／中壢高商提供
由教育部主辦的學年度全國高級中等學校商業類技藝競賽，爭取最高殊榮「金手獎」，桃園中壢高商3名參賽選手（左起）李承穎、李柏翔及邱偉豪皆成功鍍金。圖／中壢高商提供

教育部主辦的學年度全國高級中等學校商業類技藝競賽，全國共有175所學校、745位各校頂尖好手同場競技，爭取最高殊榮「金手獎」，桃園中壢高商3名參賽選手皆成功鍍金。商業經營科3年級李柏翔除了在「會計資訊」職種勇奪金手獎外，更拿下了全國第1名的佳績；資料處理科3年級李丞穎在「程式設計」獲金手獎全國第4名；資料處理科3年級邱偉豪在「商業簡報」獲金手獎全國第8名。

實習主任謝淑玲表示，3名選手都是在高二時透過校內技藝競賽挑選出的培訓選手，並且利用課後與假日時間緊鑼密鼓練習，再經指導老師徐曉珍、盧健瑋、鍾和興犧牲下班時間及假日辛勤指導，才能一舉勇奪3座「金手獎」。

李柏翔不僅獲第1名佳績，更獲保送國立科大的門票及參加教育部商業類學生「赴海外專業研習計畫」機會，他說，會計資訊職種解題講求精準計算分析與效率，感謝指導老師徐曉珍長期陪伴，最終才能在63人中嶄露鋒芒。

李承穎說，他對程式設計產生高度興趣，指導老師盧健瑋也讚李在競賽準備中，不僅能完成交代進度，更能自動自發加倍練習，強烈的企圖心是他奪獎的不二法門；邱偉豪指出，此次能在87位優秀選手中，榮獲第8名頗感意外，因在校學業成績並非最優秀，但在指導老師鍾和興指導下，才有機會為校爭光，也希望將經驗傳承給學弟妹，讓比賽的經驗與職人精神能夠延續

中壢高商校長蘇鴻銘表示，感謝指導老師犧牲假日、下班後時間加強指導、陪伴，幫助學生建立自信、實踐目標。壢商向來以發展學生多元能力，培育紮實技職基礎著稱，自2007年迄今已累計奪得逾43座「金手獎」殊榮，且校內擁有許多極具專業能力師長，可以協助建構完整的競賽培訓計畫，並指導選手參賽。

教育部 桃園

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