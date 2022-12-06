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2022幸福指數調查 新竹市全台第二

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
幸福指數前五名縣市，左起嘉義市長黃敏惠、新竹市代理市長陳章賢、花蓮縣長徐榛蔚、宜蘭縣長林姿妙。圖/新竹市政府提供
幸福指數前五名縣市，左起嘉義市長黃敏惠、新竹市代理市長陳章賢、花蓮縣長徐榛蔚、宜蘭縣長林姿妙。圖/新竹市政府提供

由經濟日報及南山人壽等單位共同主辦「2022縣市幸福指數大調查」今公布結果，新竹市為全台第二，已連續11年榮登幸福城市排行榜。代理市長陳章賢表示，近8年是竹市建設最多的黃金時期，感謝市民肯定及市府團隊努力，帶給市民更美好、更優質的生活環境。

陳章賢表示，近年來縣市幸福指數調查，自前市長林智堅任內，竹市連年獲得佳績，2016年至2018年曾拿下三連霸「最幸福城市」、2019年至2020年二度蟬聯亞軍，2021年更超越直轄市六都，奪得幸福指數全國第一名，今年再次獲得全台第二。

今年「2022縣市幸福指數大調查」公布排名，新竹市「幸福指數」總分達65.23分，名列全台第二名。經濟日報表示，新竹市是縣市幸福大調查常勝軍，十一屆調查以來，就有六次拿下冠軍，今年在政府統計數據拿下第二名，在政府統計數據上多項指標均在前段班，包括每人可支配所得、大專以上學歷人口比率、平均餘命、暴力犯罪發生率低等。

陳章賢表示，過去新竹市是座「被路過的城市」，透過設計力導入公共建設提升城市美學、重塑城市樣貌，像是進擊的公園、步行城市、微笑水岸及動物園重生等，一步一步找回市民的幸福感，讓新竹成為築夢、圓夢的城市。

陳章賢說，在社會福利方面，市府團隊也不遺餘力，積極成立竹竹苗第一座市立兒童醫院及兒童早療中心，8年來兒童醫院「從無到有」，是全台第五、大新竹唯一，更是全國首座由地方政府主導、以BOT方式委託興建，用完善醫療服務照顧竹竹苗地區30萬名孩童；另外，身心障礙就業綜合大樓，也在今年初啟用，提供勞工朋友更多元的友善服務。

經濟日報指出，「縣市幸福指數大調查」採用經濟暨合作發展組織（OECD）的「地區福祉指數」，為國際上調查城市幸福與否最常採用的指數，其綜合呈現政府統計數據與民意調查結果，政府統計數據反映的是客觀的外在環境，而民意調查則反映民眾主觀的感受，兩者綜合，各占一半的分數所算出「幸福指數」。

本次民意調查於2022年8月11日至10月8日期間進行，以電話訪問20歲以上民眾，全國22縣市共達1萬5575位有效樣本，這也是國內規模最大的幸福民調。

新竹 幸福指數

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