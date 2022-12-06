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竹縣今確診低於500例 周六加開COVID-19疫苗接種站

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣府衛生局規畫12月10日本周六上午9點至12點，開設竹北市中興里集會所社區接種站。圖／縣府提供
新竹縣府衛生局規畫12月10日本周六上午9點至12點，開設竹北市中興里集會所社區接種站。圖／縣府提供

新竹縣COVID-19本土案例今天新增498例，確診數壓低至500人以下，確診者依舊以18歲到64歲青壯年為主，約占68%。縣府衛生局防疫不鬆懈，12月10日本周六上午9點至12點，開設竹北市中興里集會所社區接種站，提供6歲以上接種追加劑Moderna次世代BA.4／5雙價疫苗500位名額、嬰幼兒及兒童BNT疫苗各100位名額，已開放線上預約。

竹縣衛生局統計至昨天止，全縣COVID-19疫苗第1劑接種率95.4%、第2劑 89.2%、第3劑72.2%、第4劑12.74%。65歲以上長者第1劑接種率為84.7%、第2劑81.2%、第3劑72.6%、第4劑35%、第5劑4.1%。

此外，5歲至11歲兒童第1劑接種率為85.1%、第2劑接種率為62.7%。出生滿6個月至4歲嬰幼兒，第1劑接種率為43.8%、第2劑接種率則是19.4%。

新竹縣新增498例分布，竹北市243例、竹東鎮72例、湖口鄉42例、新豐鄉51例、新埔鎮36例、關西鎮17例、芎林鄉15例、橫山鄉5例、寶山鄉10例、北埔鄉1例、尖石鄉6例、五峰鄉0例，峨眉鄉今日零確診。

衛生局持續呼籲民眾接種COVID-19疫苗，以提升保護力；同時提醒，每年12月底至隔年2至3月是流感流行高峰期，接種流感疫苗後可有效預防感染、感染後重症、住院及死亡風險。

今年度公費流感疫苗第二階段對象50歲至64歲無高風險慢性病成人，自11月1日起已開打，流感疫苗及莫德納次世代雙價疫苗，兩種疫苗可同一天施打在不同手臂同時接種（左流右新）。

竹縣疫苗地圖：

https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx?n=1007&sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1060&sms=10068

6個月以上莫德納疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1040&sms=10033

6個月以上 BNT 疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1057&sms=10066

流感疫苗查詢：

https://www.hcshb.gov.tw/News_Content.aspx?n=54&s=91290

新仁醫院疫苗預約入口網：

http://www.sinren.com.tw/?page_id=5464

12月2日起已開放5至11歲兒童接種COVID-19疫苗追加劑。圖／縣府提供
12月2日起已開放5至11歲兒童接種COVID-19疫苗追加劑。圖／縣府提供
新竹縣今天確診低於500例，其中峨眉鄉零確診。圖／縣府提供
新竹縣今天確診低於500例，其中峨眉鄉零確診。圖／縣府提供

流感疫苗 衛生局 COVID-19

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