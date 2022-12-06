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青年局首創VIP會員制 畢業團隊青創基地租場地有優惠

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃市府青年局今在和逸飯店桃園館舉行第1屆桃青新創菁英年會。圖／青年局提供
桃市府青年局今在和逸飯店桃園館舉行第1屆桃青新創菁英年會。圖／青年局提供

桃市府青年局成立以來不斷協助新創團隊，今在和逸飯店桃園館舉行第1屆桃青新創菁英年會，並首創畢業團隊VIP會員制，只要憑VIP卡至青年局青創基地將可享有場地租借減免及業師輔導等優惠福利措施，即使自基地畢業，青年局服務仍不間斷。

青年局表示，今年年會首創畢業團隊VIP會員制，由青年局長陳冠穎點亮VIP會員燈箱，開啟桃園新創菁英獨享優惠，提供專屬VIP卡，持卡至青年局青創基地將可享有場地租借減免及業師輔導等優惠福利措施，即使自基地畢業，青年局服務仍不間斷。

青年局指出，除青創基地進駐團隊參與外，更擴大邀請多名企業先進、基地歷年畢業團隊及桃園各大學育成中心新創團隊，集結超過100組團隊，將近300人共襄盛舉，期望透過畢業團隊錦鯉還鄉、經驗傳承及創業經驗交流分享，凝聚青創基地團隊間的向心力。

陳冠穎提到青年局成立近8年已成功輔導超過500組新創團隊，取得超過2.5億元創業資金及產官學研對接合作300案次以上的成效，提供數位科技、社會企業及人文設計等不同領域，除了成立主題青創基地及大學育成中心聯盟外，也回應大眾端的微型創業需求，設立新創資源中心提供眾多微型創業者服務，並設立「A8新創加速器」及「數位轉型基地」針對高端科技新創精準商務拓展。

陳冠穎表示，今年年會首創畢業團隊VIP會員制，持卡至青年局青創基地將可享有場地租借減免及業師輔導等優惠福利措施，即使自基地畢業，青年局服務仍不間斷。圖／青年局提供
陳冠穎表示，今年年會首創畢業團隊VIP會員制，持卡至青年局青創基地將可享有場地租借減免及業師輔導等優惠福利措施，即使自基地畢業，青年局服務仍不間斷。圖／青年局提供

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