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推動社區照顧的在地化服務 通霄10里活動中心裝冷氣

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
從上週開始，通霄鎮公所在10個里活動中心陸續裝設冷氣機，依據空間大小，各裝設2至4台。圖／通霄鎮公所提供
從上週開始，通霄鎮公所在10個里活動中心陸續裝設冷氣機，依據空間大小，各裝設2至4台。圖／通霄鎮公所提供

苗栗縣通霄鎮公所配合縣府及衛生福利部社會、家庭署推動成立「社區照顧關懷據點」，結合社區現有資源，在各里活動中心提供老人預防照護服務，爭取200多萬元經費，在10個里活動中心裝設冷氣

通霄鎮公所表示，通霄鎮24個里，僅有4里社區活動中心有冷氣設備，要推動關懷據點，首先要面對的就是炎炎夏日，悶熱的環境，常造成長者不適，參加據點意願低落，因此裝冷氣就變成第一要務。裝冷氣可以提供健康舒適的環境，促進老人參與意願，才能落實在地老化、社區老化及活躍老化的目的。

從上週開始，在五北、內島、坪頂、南和、烏眉、福源、內湖、城南、通南、福龍等共10個里活動中心陸續裝設冷氣機，依據空間大小，各里裝設2至4台，預計月底前能裝設完畢；從明年初起，推動社區照顧關懷據點時，相關成長課程、集會及其他臨時性活動等，都能享受更優質的空間環境。

冷氣 老化 內湖

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