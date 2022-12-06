搶鮮搭乘高鐵自駕巴士有譜 竹縣府：明年5月免費載客

全國第一輛載客自動駕駛公車，11月28開始在新竹縣竹北正式上路測試，路線從新竹高鐵站經喜來登至AI智慧園區，目前至增3輛自駕車，分3階段進行測試。第1階段至明年4月先採取不載客測試；第2階段預計明年5至9月免費載客測試，民眾就可親身體驗搭乘；第3階段明年10月進入收費載客測試，目標納入市區公車營運路線，以紓解目前公路客運經營困境。

新竹縣今年11月底正式展開自駕巴士日夜不載客運轉測試，是全國第一個在實際人車混流道路測試自駕接駁運行實驗計畫的縣市；路線從新竹高鐵站高鐵七路出發，經文興路、嘉豐五路、光明六路形成循環路線，並擴大路線到光明六路，再延伸至莊敬北路AI智慧園區周邊，最快預計明年5月開放民眾親身體驗搭乘自駕車。

縣府交旅處長游志祥表示，第一階段不載客測試已經從11月28日起跑，將持續進行到明年4月；3台自駕車分別先以夜間10點至凌晨1點為首波測試時段，後續再增加日間測試，時間是上午9點30分至下午3點30分。

游志祥說，在第一階段完成安全系統檢核後，預計明年5月到9月，將展開第二階段免費載客測試，規畫每天上午9點30分到晚上10點30分，提供往返各 6 班次公車服務；第三階段則預計明年10月起收費載客測試，最終目標要納入市區公車營運路線。

交旅處提醒，若民眾在竹北道路上看到車身寫有「自動駕駛實驗車」、車牌為「試 0101」、「試0102」、「試0003」的中型巴士， 即目前正進行不載客測試的自駕新車。