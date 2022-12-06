獨／深夜棒球場辦公室酒聚 桃體育局科長心肌梗塞猝逝

桃園市體育局50歲姜姓科長，上周四和棒球領域體壇人士在平鎮棒球場辦公室聚餐，未料飲酒時身體不適，突然倒地不起，送醫後仍宣告不治，研判死因為心肌梗塞。

記者上午致電體育局長莊佳佳、副局長房瑞文，尚未獲得回應。

據了解，12月1日晚上在桃園市立平鎮棒球場辦公室有聚餐，出席者包括桃園市體育會棒球委員會江奎寬、桃園市平鎮高中青棒隊教練林伯儒，傳還有體育局副局長房瑞文、桃園棒球教父張滄彬等也都有到場。

據悉，聚餐飲酒到一半，50歲姜姓科長疑因心肌梗塞突然倒地，警消當晚11點50分左右接獲報案到場時，姜已無呼吸、心跳，送醫不治；當時在場剩江奎寬、林伯儒，兩人表示是跟體育局長官聚餐，但對有誰參加、為何聚餐沒多加說明。

消息傳出後令體育局內部震驚。有內部人士感嘆，官場應酬文化盛行，基層人員也不敢忤逆長官的喝酒應酬邀約，如今發生憾事不勝唏噓。

議員詹江村表示，市府官員對於不好的應酬文化應痛定思痛，尤其深夜在公家機關聚餐喝酒，對外觀感不佳，往後若有類似聚會，飲酒仍應適量。

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