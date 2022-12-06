快訊

藍武士雖敗猶榮：日本足球的世界盃熱血驚艷一頁

這次有精品款！11款LINE期間限定免費貼圖來了 打包爽用到2023年暑假

獨／深夜棒球場辦公室酒聚 桃體育局科長心肌梗塞猝逝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／深夜棒球場辦公室酒聚 桃體育局科長心肌梗塞猝逝

聯合報／ 記者朱冠諭楊湛華／桃園即時報導
桃園市體育局官員上周在平鎮棒球場辦公室聚餐，50歲姜姓科長飲酒時卻疑因心肌梗塞，突然倒地不起，送醫後仍宣告不治。圖為平鎮棒球場。本報資料照
桃園市體育局官員上周在平鎮棒球場辦公室聚餐，50歲姜姓科長飲酒時卻疑因心肌梗塞，突然倒地不起，送醫後仍宣告不治。圖為平鎮棒球場。本報資料照

桃園體育局50歲姜姓科長，上周四和棒球領域體壇人士在平鎮棒球場辦公室聚餐，未料飲酒時身體不適，突然倒地不起，送醫後仍宣告不治，研判死因為心肌梗塞

記者上午致電體育局長莊佳佳、副局長房瑞文，尚未獲得回應。

據了解，12月1日晚上在桃園市立平鎮棒球場辦公室有聚餐，出席者包括桃園市體育會棒球委員會江奎寬、桃園市平鎮高中青棒隊教練林伯儒，傳還有體育局副局長房瑞文、桃園棒球教父張滄彬等也都有到場。

據悉，聚餐飲酒到一半，50歲姜姓科長疑因心肌梗塞突然倒地，警消當晚11點50分左右接獲報案到場時，姜已無呼吸、心跳，送醫不治；當時在場剩江奎寬、林伯儒，兩人表示是跟體育局長官聚餐，但對有誰參加、為何聚餐沒多加說明。

消息傳出後令體育局內部震驚。有內部人士感嘆，官場應酬文化盛行，基層人員也不敢忤逆長官的喝酒應酬邀約，如今發生憾事不勝唏噓。

議員詹江村表示，市府官員對於不好的應酬文化應痛定思痛，尤其深夜在公家機關聚餐喝酒，對外觀感不佳，往後若有類似聚會，飲酒仍應適量。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

體育 桃園 心肌梗塞

延伸閱讀

雲林刑大副大隊長林振順廁所跌倒亡 死因竟是心肌梗塞

胸悶、胸痛是心肌梗塞警訊！除了心臟問題，還有4種原因會造成胸口悶痛

鄭弘儀冠狀動脈硬化卻無感…醫提醒恐心肌梗塞、腦中風！快做6件事改善

新北男心肌梗塞倒…民眾急報警救回一命 兒子路過大驚「是爸爸」

相關新聞

獨／深夜棒球場辦公室酒聚 桃體育局科長心肌梗塞猝逝

桃園市體育局50歲姜姓科長，上周四和棒球領域體壇人士在平鎮棒球場辦公室聚餐，未料飲酒時身體不適，突然倒地不起，送醫後仍宣...

大溪山莊威斯汀飯店道路抗議 地主喊冤「青天張市長」

桃園市大溪山莊（前鴻禧山莊）、大溪笠復威斯汀度假酒店出入主要道路，因屬私人產權用地引發長期爭議，吳姓地主不滿私人用地被無...

竹市掩埋場焚化廠升級 首度成立廉政平台導入全民監督

新竹市掩埋場及焚化廠設備升級，打造「新竹市多元廢棄物循環及環境教育園區」，為提升重大公共工程品質，導入全民監督精神，環保...

桃園這屆議會審不審明年市府預算？ 藍綠動員表決：續審

桃園市議會今天開臨時會準備審查下個年度的總預算，民進黨團率先發難主張退回總預算，請張善政新市政府團隊重新編列再送審。不過...

老行業融入現代工藝新樣貌 苗栗推「你的椅子」工作坊

苗栗縣文化觀光局辦理社區營造及村落文化發展計畫，規劃舊城百業工作坊，12月15、16日將推出「你的椅子」木藝匠師體驗工作...

西湖鄉鄉村地區辦理工作坊 本月下旬討論關鍵議題

苗栗縣政府日前將「西湖鄉鄉村地區整體規劃」作為全縣的鄉村發展示範計畫，經蒐集在地參與者意見後，本月下旬將針對「西湖區域發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。