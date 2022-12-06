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大溪山莊威斯汀飯店道路抗議 地主喊冤「青天張市長」

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市大溪山莊、威斯汀度假酒店出入道路地主，在路旁綁布條抗議、喊冤和遞交陳情書，警方重視。記者曾增勳／攝影
桃園市大溪山莊、威斯汀度假酒店出入道路地主，在路旁綁布條抗議、喊冤和遞交陳情書，警方重視。記者曾增勳／攝影

桃園市大溪山莊（前鴻禧山莊）、大溪笠復威斯汀度假酒店出入主要道路，因屬私人產權用地引發長期爭議，吳姓地主不滿私人用地被無償使用，今天上午帶人在該路綁布條抗議、喊冤和遞交陳情書，要求市府採統一徵收或協議價購處理，或飯店、球場使用必須依法價購，保障地主權益。

桃園縣大溪區日新路為過去大溪鴻禧山莊、現為大溪山莊及大溪笠復威斯汀度假酒店、大溪高爾夫球場出入主要道路，長約4、500公尺，兩線道路栽種花木，道路清幽，今年威汀飯店宣布包括球場股權出售，8月間該路地主以該飯店及球場侵害地主權利，採交通錐圍路，警方以該路為市府認定現有道路不能改變現狀，將地主依公共危險罪嫌函辦，一度更傳出牽涉黑道引發很大爭議。

吳姓地主今天上午在該道路綁抗議布條，當場拿出「冤」 字和陳情書高喊求助「青天張市長（張善政）」，吳姓地主 以該道路不是既成道路，而是私人土地，要求市府必須依法保障地主權益，由現場會勘的市府工務局養工處正工程司張耿禎出面接受陳情書。

張耿禎表示，該路當初是大溪鴻禧山莊開發計畫使為道路使用，2005年縣府決議將日新路用地列為道路使用，2019年市府認定依建築管理條例供公眾通行的現有巷道，不能限制不特定第三人使用，市府依當初日新路闢建定為大溪鴻禧開發計畫使用，地主對該路有其他訴求需回歸當初開發案，如要變更開發須向市府尋求變更。

吳姓地主指出，大溪鴻禧山莊初張秀政經營出現財務危機、破產拍賣，經過一再流標，至2011年由地主拍得產權，但該路20年來政府從未花一毛錢鋪設柏油或路燈、水溝，是私人用地，不是既成道路，地主主張恢復為水利用地，如要使用必須依法價購，政府要用統一徵收或協議價購，或飯店、球場必須依法價購，保障地主權益。

桃園市大溪山莊、威斯汀度假酒店出入道路地主，在路旁綁布條抗議、喊冤和遞交陳情書。記者曾增勳／攝影
桃園市大溪山莊、威斯汀度假酒店出入道路地主，在路旁綁布條抗議、喊冤和遞交陳情書。記者曾增勳／攝影
桃園市大溪山莊、威斯汀度假酒店出入道路地主，在路旁綁布條抗議和陳情。記者曾增勳／攝影
桃園市大溪山莊、威斯汀度假酒店出入道路地主，在路旁綁布條抗議和陳情。記者曾增勳／攝影
桃園市大溪山莊、威斯汀度假酒店出入道路地主，在路旁綁布條抗議和陳情。記者曾增勳／攝影
桃園市大溪山莊、威斯汀度假酒店出入道路地主，在路旁綁布條抗議和陳情。記者曾增勳／攝影

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