竹市掩埋場焚化廠升級 首度成立廉政平台導入全民監督

新竹市掩埋場及焚化廠設備升級，打造「新竹市多元廢棄物循環及環境教育園區」，為提升重大公共工程品質，導入全民監督精神，環保署、廉政署、新竹地檢署、新竹市調查站及市府今共同宣誓啟動廉政平台，強調該工程建設公開透明，並透過檢、調、廉及環保署跨域合作把關，共創如期、如質、無垢安全的工程品質。

代理市長陳章賢表示，竹市很慶幸有自己的掩埋場、焚化廠，其中掩埋場已使用30多年，容量接近飽和；焚化廠也從2001年啟用至今，相關設備老舊，在「減碳淨零」環保趨勢下，整體設備升級已經勢在必行。

陳章賢指出，這次在環保署的指導與支持下，市府推出「多元廢棄物循環及環境教育園區」，分成兩大區塊，一為焚化廠設備升級整備、二為掩埋場活化再生及與資源回收設施升級計畫。他說，掩埋場將做整體規畫，除妥善處理垃圾之外，將結合周邊環境，打造17公里海岸線亮點及重要環境教育場域。

他指出，市府成立廉政平台，讓這項重大公共建設，導入全民監督的精神，除了定期召開聯繫會報，也將在環保局網站設立專區（www.hccepb.gov.tw/public.php），將本案所有採購資訊公開，提供民眾檢視，促使園區如期、如質完成，也透過廉政平台監督機制，盼成為新竹市重大工程的標竿與典範。

環保局指出，竹市多元廢棄物循環及環境教育園區重新建置，更完備基礎建設，達到壽命的延伸，並進行整體規畫、重新整理綠地，達到還地於民，計畫也將結合17公里生態藍帶，給市民不一樣的體驗。

園區計畫優先以促參BOT方式辦理，由環保署挹注經費，也讓民間有機會參與建設，引入多元廢棄物處理技術、專業人力及資金投資，後續將辦理多元廢棄物推動循環園區技術論壇，邀請潛在投資者、廠商參與，盼將環保用地發揮到最大。

市府指出，多元廢棄物循環及環境教育園區廉政平台跨域結合環保署、廉政署、地檢署、市調站等公部門，提供採購的風險預防及專業諮詢服務，並建立聯繫溝通機制，針對建設各項問題提出共商解決之道。這次啟動儀式結合「廉能」與「環保」意象，透過「幸福樹」共同揭示行政透明、全民監督、公私協力、跨域合作、淨零排放、廉能政府六大精神，宣誓攜手營造優質公共工程決心，共創「幸福新竹、環保永續」願景。