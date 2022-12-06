中選會頒當選證書 楊文科：接下責任承擔 續拚縣政

新竹縣長楊文科囊獲16萬3662票，以63.36%得票率順利連任；中央選舉委員會委員陳恩民今天到新竹縣政府致贈新竹縣第19屆縣長當選證書給楊文科，楊接下當選證書感謝縣民肯定支持，讓他高票連任，未來4年職責更重，將和縣府團隊繼打拚，不辜負縣民期待。

陳恩民表示，中選會已通過當選人審定，且完成公告程序；今早在縣府主管會報上將當選證書親手交給楊文科，現場一片掌聲祝賀。陳恩民恭賀楊文科當選第19屆縣長，並以新竹縣民身份，深覺縣民有福氣，期許未來縣政推動順利。

楊文科表示，一張票、一世情，高票連任之後，沒有、也不能有任何一絲高興，因為職責更重、團隊工作也更加鉅，面對新竹縣未來發展，要更努力打拚、更加把勁。未來4年有很多重大政策要推動，他說，「民之所欲長在我心」，並引述孔子為政之道「因民之利而利之」，強調縣府施政將考量大眾的利益，打造新竹縣成為富強、康樂、宜居的城市。