快訊

1個百分點的堅持！蔣萬安視李四川為從政生涯貴人

評／回顧江澤民昔日對台政策 兩岸交往模糊空間不再

論文門再燒！醫師質疑：陳明通指導的學位論文 為何能逾5年不公開？

中選會頒當選證書 楊文科：接下責任承擔 續拚縣政

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
中央選舉委員會委員陳恩民（左）今天到新竹縣政府致贈新竹縣第19屆縣長當選證書給楊文科（右）。記者王淑君／攝影
中央選舉委員會委員陳恩民（左）今天到新竹縣政府致贈新竹縣第19屆縣長當選證書給楊文科（右）。記者王淑君／攝影

新竹縣長楊文科囊獲16萬3662票，以63.36%得票率順利連任；中央選舉委員會委員陳恩民今天到新竹縣政府致贈新竹縣第19屆縣長當選證書給楊文科，楊接下當選證書感謝縣民肯定支持，讓他高票連任，未來4年職責更重，將和縣府團隊繼打拚，不辜負縣民期待。

陳恩民表示，中選會已通過當選人審定，且完成公告程序；今早在縣府主管會報上將當選證書親手交給楊文科，現場一片掌聲祝賀。陳恩民恭賀楊文科當選第19屆縣長，並以新竹縣民身份，深覺縣民有福氣，期許未來縣政推動順利。

楊文科表示，一張票、一世情，高票連任之後，沒有、也不能有任何一絲高興，因為職責更重、團隊工作也更加鉅，面對新竹縣未來發展，要更努力打拚、更加把勁。未來4年有很多重大政策要推動，他說，「民之所欲長在我心」，並引述孔子為政之道「因民之利而利之」，強調縣府施政將考量大眾的利益，打造新竹縣成為富強、康樂、宜居的城市。

楊文科說，陳恩民委員是縣政府訴願委員，也是法律扶助基金新竹分會會長，長期以來對新竹縣大力幫忙，今天從陳恩民委員手上接獲縣長當選證書是責任也是承擔，未來會與縣府團隊繼續打拼，為新竹縣未來發展努力。他同時也感謝中國國民黨在競選期間運籌帷幄，讓選務工作順利推動，也讓民眾看到縣府施政果。

中選會已通過當選人審定，且完成公告程序；今早由中選會委員陳恩民（左3）在縣府主管會報上將當選證書親手交給楊文科（右2）。記者王淑君／攝影
中選會已通過當選人審定，且完成公告程序；今早由中選會委員陳恩民（左3）在縣府主管會報上將當選證書親手交給楊文科（右2）。記者王淑君／攝影
中央選舉委員會委員陳恩民（左）今天到新竹縣政府致贈新竹縣第19屆縣長當選證書給楊文科（右）。記者王淑君／攝影
中央選舉委員會委員陳恩民（左）今天到新竹縣政府致贈新竹縣第19屆縣長當選證書給楊文科（右）。記者王淑君／攝影

新竹 楊文科 團隊

延伸閱讀

連任力推湖口生命園區 楊文科臉書炸鍋 竹縣府回應了

楊文科連任後立刻推生命園區 準湖口鄉長反對

楊文科破紀錄高票連任 選後首次主管會報 提10施政重點

獲逾16萬票創竹縣歷史紀錄 楊文科一早展開全縣謝票

相關新聞

中選會頒當選證書 楊文科：接下責任承擔 續拚縣政

新竹縣長楊文科囊獲16萬3662票，以63.36%得票率順利連任；中央選舉委員會委員陳恩民今天到新竹縣政府致贈新竹縣第1...

桃園這屆議會審不審明年市府預算？ 藍綠動員表決：續審

桃園市議會今天開臨時會準備審查下個年度的總預算，民進黨團率先發難主張退回總預算，請張善政新市政府團隊重新編列再送審。不過...

老行業融入現代工藝新樣貌 苗栗推「你的椅子」工作坊

苗栗縣文化觀光局辦理社區營造及村落文化發展計畫，規劃舊城百業工作坊，12月15、16日將推出「你的椅子」木藝匠師體驗工作...

西湖鄉鄉村地區辦理工作坊 本月下旬討論關鍵議題

苗栗縣政府日前將「西湖鄉鄉村地區整體規劃」作為全縣的鄉村發展示範計畫，經蒐集在地參與者意見後，本月下旬將針對「西湖區域發...

苗栗縣政府委託民調 徐耀昌施政滿意度75.1%創8年最高

苗栗縣政府公布最新施政策略民意調查結果，縣長徐耀昌今年整體施政表現滿75.1%，創下2屆近8年的最高，縣府認為徐耀昌及團...

桃市府啟動交接 預算不會擺爛

桃園市政府交接在即，祕書長黃治峯昨天提前上班，敲定明天和市長當選人張善政交接小組首度開會，雙方五對五，名單都已出爐。黃治...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。