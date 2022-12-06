桃園這屆議會審不審明年市府預算？ 藍綠動員表決：續審

桃園市議會今天開臨時會準備審查下個年度的總預算，民進黨團率先發難主張退回總預算，請張善政新市政府團隊重新編列再送審。不過經過議會表決15票贊成退回，27票反對，國民黨以多數優勢成功阻擋民進黨團退回總預算。

國民黨團總召徐其萬議員表示，審查預算是議員的權責和義務，市政府早在6、7月就陸續編定明年既定的建設工作預算，由現在的議會審查符合過去審預算的法規和運作方式，這和103年桃園縣升格為直轄市，法規規定縣議會不能省直轄市市政府的預算的情形不一樣。這一屆議會要負起責任，就是審查政府的預算讓各項市政建設能夠順利推動。

民進黨團下屆總召呂林小鳳表示，主張總預算退回重編再審的原因包括民進黨虛心接受敗選結果，但是認為應該把明年度的預算交由下一任的市長及市府團隊來编列，也應該將審議權交給下一屆的新新議會成員。

第二，新一屆議會及新市府即將於12月25上任，總額高達1400多億元的總預算沒有理由，也沒有急迫性必須要在短短8天内審完成，國民黨希望速審，不但違背選舉結果，也不符合責任政治的原則，是不是顯示出他們認為張善政團隊不熟悉桃園市政，才必須要用鄭文燦的預算來拖延市政監督的戰場？民進黨團完全無法認同。

呂林小鳳強調，基於責任政治及權力原則，換黨執政後，總預算當然要全面修正調整後再來審查。否則議會不同黨派議員的審查立場會有詭異矛盾的結構問題。

尤其在此次選舉過程當中，新政府所提社會福利政見在此次預算書中沒有呈現，包括敬老金提高500元、免費營養午餐等等，這可都是選民在百業蕭條的景氣中百姓殷切期盼的，更是我們主張應全面退回重新調整的主因。若不退回新調整勢必要追加預算那選舉的過程中針對有人質疑市府負債多寡爭議，是不是又有債留子孫的疑慮？

徐其萬說明，張善政在選舉期間提出的價碼政見雖然沒有列在市政府的總預算中，但是過去鄭文燦施政的時候也有類似的情形都是以追加減預算，和議會授權議長在非會期期間，同意市政府先墊付，這個不是國民黨首創先例，而且都是為了民眾的福祉和建設發展著想，不是為了特定政黨或對象，國民黨團因此反對退回總預算，何況退回重編至少也又要花上一段時間，超出預算法規定的期限太多，反而衍生更多問題。