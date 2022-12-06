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老行業融入現代工藝新樣貌 苗栗推「你的椅子」工作坊

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
「手工點心創意行銷」工作坊報名資訊。圖／苗栗縣政府提供
「手工點心創意行銷」工作坊報名資訊。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣文化觀光局辦理社區營造及村落文化發展計畫，規劃舊城百業工作坊，12月15、16日將推出「你的椅子」木藝匠師體驗工作坊、24、25日推出「手工點心創意行銷」體驗工作坊」，課程都是兩天，文觀局歡迎大家參與，看見在地老行業的生活、生產、生態融入現代工藝，迸發新的火花及樣貌。

文觀局表示，報名時間即日起至12月11日下午5點止，滿場限額20人，每人酌收材料費500元，歡迎國中以上，對傳統技藝及傳承推廣有熱忱的夥伴踴躍報名參加。

文觀局文創產業科表示，「你的椅子」工作坊整合在地資源與產業合作，邀青年工藝師謝其浩以創新、藝術、趣味等方式傳承老行業，將體驗服務結合野外露營，透過木藝職人的技藝分享和指導，手把手教導參與者深度體驗，製作出象徵生命傳承與文化永續的「你的椅子」，打造獨一無二的作品。

「手工點心創意行銷」工作坊邀聯合大學文化觀光產業學系教授俞龍通、食當包點心舖麵點師傅劉政熾等人進行產學合作，將傳統老行業結合創意行銷，在體驗活動中創新傳統、啟發對家鄉土地認同，刻劃專屬的技藝故事，透過麵點師傅的經驗分享和技法指導，讓參與者學習製作及販售技能，傳承手藝。

活動採Google表單填寫報名，「你的椅子」https://reurl.cc/DXn6Dj、「手工點心創意行銷」 https://reurl.cc/DXnvn5，各場次開放20人參加，需兩日全程到課，相關問題可電洽文觀局文創產業科江小姐037-233121分機18、苗栗縣社區營造推動辦公室周小姐037-239060、0905-880067，或搜尋「文化創意新苗栗」FB粉絲專頁。

「你的椅子」工作坊報名資訊。圖／苗栗縣政府提供
「你的椅子」工作坊報名資訊。圖／苗栗縣政府提供
「你的椅子」工作坊整合在地資源與產業合作，邀青年工藝師謝其浩（中）以創新、藝術、趣味等方式傳承老行業。記者胡蓬生／攝影
「你的椅子」工作坊整合在地資源與產業合作，邀青年工藝師謝其浩（中）以創新、藝術、趣味等方式傳承老行業。記者胡蓬生／攝影
「你的椅子」工作坊整合在地資源與產業合作，邀青年工藝師謝其浩以創新、藝術、趣味等方式傳承老行業。記者胡蓬生／攝影
「你的椅子」工作坊整合在地資源與產業合作，邀青年工藝師謝其浩以創新、藝術、趣味等方式傳承老行業。記者胡蓬生／攝影

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