西湖鄉鄉村地區辦理工作坊 本月下旬討論關鍵議題

苗栗縣政府日前將「西湖鄉鄉村地區整體規劃」作為全縣的鄉村發展示範計畫，經蒐集在地參與者意見後，本月下旬將針對「西湖區域發展、居住及交通課題」、「產業課題」、「景觀與生態保育課題」、「公共設施課題」四大議題，邀請相關主管機關及地方居民、團體進行討論，凝聚共識。

為改善鄉村地區公共設施、居住、產業等發展問題，107年4月30日公告實施之全國國土計畫，將「鄉村地區整體規劃」作為國土空間發展之重要策略，苗栗縣府並於110年7月啟動西湖鄉鄉村地區整體規劃作業，作為縣內鄉村地區整體規劃的示範計畫。

鄉村地區整體規劃作業過程，考量民眾參與為政府施政重要方向，並為了解鄉村地區實際現況及回饋鄉親真正生活上的需要，縣府今年7月7日在西湖鄉遊客服務中心舉辦兩場次工作坊，已針對西湖鄉「整體空間發展」及「休閒及觀光產業發展」等主題，以參與式討論方式，蒐集地方發展課題、公共設施需求、交通問題及產業發展等議題。

兩場工作坊蒐集在地參與者意見，並統整西湖鄉整體發展的關鍵議題後，縣府接續訂於本月下旬，針對「西湖區域發展、居住及交通課題」、「產業課題」、「景觀與生態保育課題」、「公共設施課題」四大議題邀請相關主管機關及地方居民、團體進行討論，藉由不同背景及專業領域的參與者提供自身經驗或意見，以凝聚西湖鄉村地區整體規劃下一步的策略共識，擘劃西湖鄉美好願景。