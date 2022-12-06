苗栗縣政府委託民調 徐耀昌施政滿意度75.1%創8年最高

苗栗縣政府公布最新施政策略民意調查結果，縣長徐耀昌今年整體施政表現滿75.1%，創下2屆近8年的最高，縣府認為徐耀昌及團隊面對財政困難，臨危不亂持續推動縣政建設，獲縣民肯定有感。

縣府委託世新大學民意調查研究中心執行，電話調查時間今年9月19日至9月23日，全縣完成1126個有效樣本，抽樣誤差不超過正負2.93%。

縣府分析，調查創了75.1%的最高的施政滿意度，其中，提供身障族群服務項目，滿意度高達82%；推動舊山線觀光發展、辦理防疫工作和環境維護、提升居住遊憩品質，及119報案服務效率等項目，滿意度7成以上；提升醫療服務、推動安全農業、財稅服務、教育及推動綠色運具等項表現，也有6成以上。

縣府指出，苗栗縣復康巴士從2015年的14輛，擴增到目前的38輛，還編配一輛復康遊覽車，另外，設置2處輔具資源中心、7個輔具服務據點，並設計全台首創的身心障礙者行車友善貼紙，擴大對身心障礙者的生活照顧。

此外，活化舊山線閒置鐵道及辦理場站的環境整備，推出全國首創的鐵道自行車，2019年營運至今年10月，累計搭乘人數超過170萬人次，營運績效優異，並榮獲第五屆政府服務獎肯定。

縣府並推動「一鄉鎮市一特色公園」計畫，繼3座大型親子公園陸續啟用後，接續盤點改造舊有鄰里公園，或利用村里活動廣場增設親子共融遊憩設施，至目前完工啟用8座公園，另有5座預計年底前完工。

值得一提的是招商引資促進就業，及輔導青年創業2項施政項目，調查滿意度較前次提升7%以上，徐耀昌上任以來，積極招商引資，新增登記500家工廠，列管輔導總投資金額逾1兆160億元，創造超過3萬6000個工作機會。

此外，成立6座青年創業基地，結合「創業一條龍」之服務，成功孵化21組青年創業團隊，啟動「菁市集」活動，開創網路銷售青創、青農好物商品，為青年品牌打響知名度。