中壢1號社宅市圖總館奪獎 桃市府：6建設1個人獎創佳績
桃園市最大社宅的中壢一號社宅近日傳出好消息，中壢一號社宅與桃園市立圖書館總館暨停車場，獲第22屆行政院公共工程金質獎優等，市府工務局長賴宇亭今天下午表示，桃園今年6項建設獲公共工程金質獎項及1項個人獎創佳績，肯定市府工程團隊努力，為桃園建設打下強心針。
中壢一號社宅率先提供居民入住，市立新圖書館總館工程雖延期開幕，不影響兩個建築在公共工程金質獎項得獎，市府工務局表示，行政院工程會上月底公布今年公共工程金質獎項，中壢區中壢一號社宅、市立新圖書館總館暨停車場獲建築類優等，中壢區永福羅漢松公園獲土木類優等。
另外，桃園區水汴頭排水改善、中壢區中原營區及桃園市道路養護成效契約等3件作品，各獲公共工程金質獎的水利、土木及維護管理類佳作，該局副局長李金靖亦因推動績優公共工程貢獻，獲個人貢獻獎甲等肯定，行政院工程會預定本月下旬頒獎表揚。
市府工務局表示，桃園市代表性建築工程，在全國近3萬件建築工程競爭公共工程金質獎獎項中，中壢一號社宅等6個工程或建設得獎，加上李金靖個人獎項，創下桃園公共工程獎項佳績，該局未來透過公共建設提升環境品質，在道路、人行道、公園公共空間推動地標建築、打造城市美學，提升桃園人的認同。
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