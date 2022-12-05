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中壢1號社宅市圖總館奪獎 桃市府：6建設1個人獎創佳績

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市立圖書館總館暨停車場獲行政院公共工程金質獎建築類優等獎。圖／市府提供
桃園市立圖書館總館暨停車場獲行政院公共工程金質獎建築類優等獎。圖／市府提供

桃園市最大社宅的中壢一號社宅近日傳出好消息，中壢一號社宅與桃園市立圖書館總館暨停車場，獲第22屆行政院公共工程金質獎優等，市府工務局長賴宇亭今天下午表示，桃園今年6項建設獲公共工程金質獎項及1項個人獎創佳績，肯定市府工程團隊努力，為桃園建設打下強心針。

中壢一號社宅率先提供居民入住，市立新圖書館總館工程雖延期開幕，不影響兩個建築在公共工程金質獎項得獎，市府工務局表示，行政院工程會上月底公布今年公共工程金質獎項，中壢區中壢一號社宅、市立新圖書館總館暨停車場獲建築類優等，中壢區永福羅漢松公園獲土木類優等。

另外，桃園區水汴頭排水改善、中壢區中原營區及桃園市道路養護成效契約等3件作品，各獲公共工程金質獎的水利、土木及維護管理類佳作，該局副局長李金靖亦因推動績優公共工程貢獻，獲個人貢獻獎甲等肯定，行政院工程會預定本月下旬頒獎表揚。

市府工務局表示，桃園市代表性建築工程，在全國近3萬件建築工程競爭公共工程金質獎獎項中，中壢一號社宅等6個工程或建設得獎，加上李金靖個人獎項，創下桃園公共工程獎項佳績，該局未來透過公共建設提升環境品質，在道路、人行道、公園公共空間推動地標建築、打造城市美學，提升桃園人的認同。

中壢區永福羅漢松公園，獲行政院公共工程金質獎土木類優等獎。圖／市府提供
中壢區永福羅漢松公園，獲行政院公共工程金質獎土木類優等獎。圖／市府提供
桃園市中壢一號社宅獲行政院公共工程金質獎建築類優等獎。圖／市府提供
桃園市中壢一號社宅獲行政院公共工程金質獎建築類優等獎。圖／市府提供

桃園 社宅 建築

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