中壢1號社宅市圖總館奪獎 桃市府：6建設1個人獎創佳績

桃園市最大社宅的中壢一號社宅近日傳出好消息，中壢一號社宅與桃園市立圖書館總館暨停車場，獲第22屆行政院公共工程金質獎優等，市府工務局長賴宇亭今天下午表示，桃園今年6項建設獲公共工程金質獎項及1項個人獎創佳績，肯定市府工程團隊努力，為桃園建設打下強心針。

中壢一號社宅率先提供居民入住，市立新圖書館總館工程雖延期開幕，不影響兩個建築在公共工程金質獎項得獎，市府工務局表示，行政院工程會上月底公布今年公共工程金質獎項，中壢區中壢一號社宅、市立新圖書館總館暨停車場獲建築類優等，中壢區永福羅漢松公園獲土木類優等。

另外，桃園區水汴頭排水改善、中壢區中原營區及桃園市道路養護成效契約等3件作品，各獲公共工程金質獎的水利、土木及維護管理類佳作，該局副局長李金靖亦因推動績優公共工程貢獻，獲個人貢獻獎甲等肯定，行政院工程會預定本月下旬頒獎表揚。