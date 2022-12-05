桃園千塘之鄉桃花源新書發表 鄭文燦：埤塘是桃園DNA

「埤塘文化是桃園重要的DNA」，桃園市長鄭文燦今天出席「觀塘．塘觀」尋訪千塘之鄉的桃花源記新書發表會，鄭文燦說，以千塘之鄉的桃花源記做主題，來探索桃園的埤塘文化，記錄桃園300多年來的發展史，桃園大圳、石門大圳保留的埤塘賦予都市、鄉村新的價值。

鄭文燦主持桃園市府出版「觀塘．塘觀」尋訪千塘之鄉的桃花源記新書發表會，這也是他任內市府出版的第4本桃園水文化專書，鄭文燦與中原大學通識中心副教授向鴻全、元智大學通識教學部講師林煒舒、桃園市野鳥學會榮譽理事長吳豫州四人座談，暢談埤塘願景，不同視角介紹桃園埤塘文化和書中內容，由大忠國小學生表演埤塘文化話劇。

鄭文燦表示，桃園300多年的開發史與埤塘、水圳具有深厚關係，緊扣經濟、社會與環境層面，以千塘之鄉的桃花源記主題，記錄桃園300多年的埤塘發展史，桃園永續城市重要DNA就是埤塘文化，早期先民在桃園開發埤塘曾高達1萬口，目前仍有600多口，每一口埤塘都是桃園地方史的一個故事，守護埤塘是打造永續城市的重要基礎，這8年市府落實埤塘鄉土教育，找回屬於人與土地的那份感情與記憶。

向鴻全表示，對出身、成長桃園的孩子，池塘、溪流、稻田都是熟悉的記憶，埤塘被重新重視，透過google earth、GIS地理資訊系統觀察埤塘的改變，讓民眾看見桃園地景脈絡發展，翻轉過去觀看埤塘的方法。

林煒舒以「圳、線、渠」代表清、日據和國民政府命名，他表示，「觀塘」書中提到許多桃園埤塘的發展史，許多充滿特色的埤塘故事，編寫過程用心，看見鄭文燦保存埤塘文化的堅持。

吳豫州提及2018年市府為配合中央綠能政策，規畫桃園166口埤塘鋪設光電板，危及野鳥生態，鳥會提出20多年的調查數據，鄭文燦同意當年11月公告暫緩推動光電埤塘，守護桃園埤塘，鳥會表示感謝。