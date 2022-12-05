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農會也可以超商繳費 新豐農會異業結盟OK蹦新滋味

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
農會異業結盟連鎖超商，讓消費者到農會採購還能享受便利服務。圖／縣府提供
農會異業結盟連鎖超商，讓消費者到農會採購還能享受便利服務。圖／縣府提供

新竹縣政府致力輔導縣內農會成立「新農民市場」、「農民直銷站」、「農村社區小舖」，近年更積極協助各農會與超商異業結盟，新豐鄉農會今正式與OK超商異業結盟，未來在小舖據點不僅能買到在地新鮮蔬果，還能享受便利的超商繳費、多元服務。

縣府秘書長陳季媛說，為了讓農業產銷整合機制更健全，協助農民拓展行銷通路及農產穩定供銷平台，並提供新鮮、安全、安心的農特產品，近年讓農村小舖結合OK超商，提供民眾更便利的服務，希望未來全國民眾也能透過平台採購新竹縣的優良農產品。

新豐鄉農會總幹事鄭旭凱說，農村社區小舖過去設置於農會本部，僅3坪至5坪大小，空間受限，因此積極爭取翻修舊穀倉的60坪空間，改裝後變得寬敞、明亮，產品品項也大幅增加。

農會近年也積極推廣及開發在地有特色的黑豆、剝皮辣椒等新農特產品，更有在地青年農民自製「大口吃米」等新品牌，並依時節上架雞蛋、鴨蛋製品與西瓜、洋香瓜等季節蔬果。

新竹縣目前有11處新農民市場（農民直銷站），設置密度為全國之最，而目前與OK超商異業結盟的農會有新豐鄉、峨眉鄉、芎林鄉、寶山鄉及新埔鎮農會，提供繳費、網路購物、取貨及寄貨等多元服務，讓民眾生活更便利，滿足鄉親需求。

新豐鄉農會攜手連鎖超商，利用舊穀倉改造成小舖空間，販售新竹縣在地最新鮮的農特產品。圖／縣府提供
新豐鄉農會攜手連鎖超商，利用舊穀倉改造成小舖空間，販售新竹縣在地最新鮮的農特產品。圖／縣府提供

農會 農民 超商

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