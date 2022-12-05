農會也可以超商繳費 新豐農會異業結盟OK蹦新滋味

新竹縣政府致力輔導縣內農會成立「新農民市場」、「農民直銷站」、「農村社區小舖」，近年更積極協助各農會與超商異業結盟，新豐鄉農會今正式與OK超商異業結盟，未來在小舖據點不僅能買到在地新鮮蔬果，還能享受便利的超商繳費、多元服務。

縣府秘書長陳季媛說，為了讓農業產銷整合機制更健全，協助農民拓展行銷通路及農產穩定供銷平台，並提供新鮮、安全、安心的農特產品，近年讓農村小舖結合OK超商，提供民眾更便利的服務，希望未來全國民眾也能透過平台採購新竹縣的優良農產品。

新豐鄉農會總幹事鄭旭凱說，農村社區小舖過去設置於農會本部，僅3坪至5坪大小，空間受限，因此積極爭取翻修舊穀倉的60坪空間，改裝後變得寬敞、明亮，產品品項也大幅增加。

農會近年也積極推廣及開發在地有特色的黑豆、剝皮辣椒等新農特產品，更有在地青年農民自製「大口吃米」等新品牌，並依時節上架雞蛋、鴨蛋製品與西瓜、洋香瓜等季節蔬果。