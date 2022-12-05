愛康衛生棉慨捐 全台兒醫首輛加護型救護車「蛋黃酥號」啟用

全台第一輛隸屬兒童醫院、配有完整兒童急救設備的加護型救護車「蛋黃酥號」，今由愛心企業愛康衛生棉捐贈給新竹市立馬偕兒童醫院，為大新竹地區的孕產兒帶來更完整的緊急醫療資源和品質，並提升病患於運輸途中的救援存活率，可化身為行動加護病房。

愛康衛生棉表示，執行長暨創辦人何雪帆於2022年初經歷懷孕至失去寶寶的過程，短暫成為母親身分，更深刻理解孩子健康平安的順利成長，就是世上所有父母最深刻的愛。何雪帆在擁抱樂觀後，希望奉獻回饋予社會，以自己失去的女兒「蛋黃酥」為名，捐贈價值5百萬元的加護型救護車於自己家鄉。

何雪帆觀察，台灣專屬兒童設備的救護車資源並不多，許多高風險孩童於醫療接駁存在著運輸高風險。她很欣慰目前新竹地區有專業的馬偕兒童醫療團隊成立，過去也是桃竹苗地區唯一具備24小時外接服務團隊，擁有近400位的兒童外接經驗，因此決定和兒醫團隊針對實際需求討論救護設備資源的提升、簡化外加設備。

新竹馬偕紀念醫院院長翁順隆說，蛋黃酥號適用於母胎轉診、新生兒至18歲孩童等對象，救護運輸途中就能成為行動加護病房概念。配有最新的救護裝備和器材，包含加護型急救箱、多功能心臟電擊監視器、喉罩呼吸道組等完善的救護裝備器材。